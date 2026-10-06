Кис-кис-кис, женщина-сюрприз: Пупсов-трансгендеров* начали продавать российским детям

Российские родители пожаловались на необычного пупса, заказанного в «Сима-ленде». По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в карточке товара игрушка выглядит как девочка в платье с бантиком, однако после распаковки некоторые покупатели обнаружили у куклы мужские анатомические признаки.

Родители пожаловались на пупса в платье с мужскими анатомическими признаками. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Речь идёт о китайском пупсе «Малыш» в платье, который продаётся как игрушка для девочек. В открытой карточке товара на маркетплейсе у него сотни оценок и более тысячи покупок.

Родители пожаловались на пупса в платье с мужскими анатомическими признаками. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным канала, часть родителей возмутилась несоответствием внешнего вида игрушки её анатомии и задалась вопросом, как объяснять это ребёнку. Покупатели также якобы жаловались на качество отдельных экземпляров: мятый и грязный вид, а также сильный запах резины, который долго не выветривается.

В описании продавец обещает, что игра с пупсом помогает «развивать фантазию и эмоциональное восприятие ребёнка». На одну из жалоб магазин ответил, что в ассортименте представлены товары «на самые разные вкусы и стили».

Ранее Life.ru рассказывал, что к качеству популярных детских игрушек уже возникали серьёзные вопросы. В некоторых случаях специалисты находили в товарах вещества, способные вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем. Эксперты советовали обращать внимание в том числе на резкий химический запах и качество материала перед тем, как давать игрушку ребёнку.

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