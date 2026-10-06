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Опубликовано 6 октября, 14:47

Кис-кис-кис, женщина-сюрприз: Пупсов-трансгендеров* начали продавать российским детям

Родители пожаловались на пупса в платье с мужской анатомией из «Сима-ленда»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenA

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenA

Российские родители пожаловались на необычного пупса, заказанного в «Сима-ленде». По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в карточке товара игрушка выглядит как девочка в платье с бантиком, однако после распаковки некоторые покупатели обнаружили у куклы мужские анатомические признаки.

Родители пожаловались на пупса в платье с мужскими анатомическими признаками. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Речь идёт о китайском пупсе «Малыш» в платье, который продаётся как игрушка для девочек. В открытой карточке товара на маркетплейсе у него сотни оценок и более тысячи покупок.

Родители пожаловались на пупса в платье с мужскими анатомическими признаками. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Родители пожаловались на пупса в платье с мужскими анатомическими признаками. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным канала, часть родителей возмутилась несоответствием внешнего вида игрушки её анатомии и задалась вопросом, как объяснять это ребёнку. Покупатели также якобы жаловались на качество отдельных экземпляров: мятый и грязный вид, а также сильный запах резины, который долго не выветривается.

В описании продавец обещает, что игра с пупсом помогает «развивать фантазию и эмоциональное восприятие ребёнка». На одну из жалоб магазин ответил, что в ассортименте представлены товары «на самые разные вкусы и стили».

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Ранее Life.ru рассказывал, что к качеству популярных детских игрушек уже возникали серьёзные вопросы. В некоторых случаях специалисты находили в товарах вещества, способные вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем. Эксперты советовали обращать внимание в том числе на резкий химический запах и качество материала перед тем, как давать игрушку ребёнку.

Больше новостей о товарах для детей, семье и потребительских историях — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Александра Мышляева
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