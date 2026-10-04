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Опубликовано 4 октября, 02:44

В РФ утвердили примерные перечни произведений, игр и игрушек для детских садов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Минпросвещения РФ утвердило примерные списки литературы и музыки для дошкольников, а также перечни игр, игрушек и средств обучения. Для детских садов также подготовили рекомендации по оформлению помещений. Об этом рассказал ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

При составлении материалов ведомство ориентировалось на знакомство детей с российской историей и культурой. В дошкольных учреждениях, в частности, предлагают обращаться к образам былинных героев, достижениям страны, традициям России и семейным ценностям.

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Ранее Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ обновит стандарт дошкольного образования, сместив акцент с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой и обычаями. По его словам, изменения затронут ФГОС и Федеральную программу дошкольного образования. При их подготовке планируется также усилить связь детских садов с семьями в вопросах воспитания.

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Тимур Хингеев
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