В РФ утвердили примерные перечни произведений, игр и игрушек для детских садов

Минпросвещения РФ утвердило примерные списки литературы и музыки для дошкольников, а также перечни игр, игрушек и средств обучения. Для детских садов также подготовили рекомендации по оформлению помещений. Об этом рассказал ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

При составлении материалов ведомство ориентировалось на знакомство детей с российской историей и культурой. В дошкольных учреждениях, в частности, предлагают обращаться к образам былинных героев, достижениям страны, традициям России и семейным ценностям.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ обновит стандарт дошкольного образования, сместив акцент с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой и обычаями. По его словам, изменения затронут ФГОС и Федеральную программу дошкольного образования. При их подготовке планируется также усилить связь детских садов с семьями в вопросах воспитания.