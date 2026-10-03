Юмор важнее знаний? Школьники собрали портрет идеального учителя

Российские школьники прежде всего ценят в учителях способность мотивировать и вдохновлять, а также чувство юмора и позитивный настрой. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по образованию Глеб Чэн со ссылкой на результаты опроса.

Умение заинтересовать ребёнка отметили 33% участников исследования. Ещё 31% выбрали юмор и доброжелательную атмосферу на уроках, а 24% назвали важными справедливость и объективность педагога.

Терпение и понимание оказались значимыми для 17% опрошенных. Способность понятно объяснять сложные темы выделили 16%, доброту и уважение к ученикам — 15%, индивидуальный подход — 9%.

При этом профессионализм и глубокое знание своего предмета набрали лишь 8% и заняли последнее место среди предложенных вариантов.

«Сегодня хороший учитель — это не только человек, который отлично знает свой предмет», — подчеркнул Чэн.

По его словам, современному педагогу важно поддерживать интерес к учёбе и создавать обстановку, в которой ребёнок не боится задавать вопросы и ошибаться.

Накануне Life.ru рассказывал, как современные учителя пытаются увлечь школьников сочетанием цифровых инструментов и фундаментальных знаний. Призёр конкурса «Учитель года России — 2026» отмечал, что технологии сами по себе не заменят личного участия педагога и умения показать практическую ценность предмета.