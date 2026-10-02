Мемы, клиповое мышление и большие цели: Призёр «Учителя года» раскрыл, как увлечь современных детей

Цифровые инструменты уже стали неизбежной частью жизни школьников, однако они не должны подменять фундаментальные знания. Об этом Life.ru рассказал вошедший в шестёрку призёров конкурса «Учитель года России — 2026» преподаватель математики и информатики Андрей Феофанов.

В своей работе я стараюсь совмещать все те цифровые инструменты, которые сегодня являются не просто трендом и не просто хайпом, как сказали бы наши ученики, — это сегодня неизбежная реальность. Но я стараюсь сочетать их с фундаментальными знаниями предмета и убеждать своих учеников в том, что важно действительно знать основы математики и информатики, находить баланс между цифровыми инструментами и живой душой, сердцем учителя. Андрей Феофанов учитель математики и информатики

Чтобы математика не превращалась для детей в набор отвлечённых формул, преподаватель показывает, где она пригодится за пределами школы. В частности, объясняет, как с её помощью анализировать данные, структурировать большой объём информации и решать повседневные задачи. Отдельное внимание он уделяет быстрому счёту.

«Я всегда убеждённо говорю своим ученикам, что человек, способный разобраться в математике, способен быть успешным и в любой другой предметной области, и стать профессионалом в том деле, которое для себя выберет», — подчеркнул педагог.

Сам выход в число призёров Феофанов воспринимает ещё и как пример для своих учеников. Конкурс потребовал нескольких месяцев подготовки и серии испытаний, однако в результате учителю из подмосковных Луховиц удалось попасть в финальную шестёрку.

«Они часто после своих результатов, например после ЕГЭ, говорят мне: «Андрей Сергеевич, спасибо, что верили в нас, у нас всё получилось». И сегодня я с радостью и гордостью отвечаю им: «Спасибо, что верили в меня, что поддерживали меня все эти месяцы и дни», — сказал Феофанов.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса «Учитель года России — 2026» стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Награду лучшему педагогу вручили на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.