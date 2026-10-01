Победу во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в 2026 году одержал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канала премии.

Учителем года стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Видео © Telegram / Учитель года общероссийская организация

«Конкурс — это очень длинный, долгий путь, и сейчас я стою в финале этого пути. Мне хочется ещё раз сказать, что всё самое интересное происходит по дороге. Этот конкурс действительно подарил мне огромное количество людей — светлых людей. Кто-то находится в моём городе, моей области, кто-то сейчас сидит в этом зале и болеет за меня. И всё-таки конкурс — это про людей, и мне ещё хотелось бы сказать спасибо своей команде, своей гимназии, своим родным, которые меня всегда поддерживали, помогали на этом сложном пути», — сказал победитель.

В заключение своей речи Алексей Морозов отдельно обратил внимание на то, что в самом слове «конкурс» заключено слово «курс», и предположил, что для каждого участника это становится началом нового жизненного курса.

Награду лучшему педагогу вручили на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. Известно, что он трудится в в многопрофильной гимназии № 12.

Данное педагогическое состязание по праву носит статус самого масштабного в профессиональной среде учителей Российской Федерации. Его ключевые задачи — выявление наиболее талантливых преподавателей школ, оказание им поддержки, а также трансляция их передового опыта широкому кругу коллег. История конкурса берёт начало в 1990 году, и в текущем сезоне он прошёл уже в 37-й раз.

До этого Life.ru рассказывал, что в Москве объявили призёров сразу четырёх всероссийских профессиональных конкурсов для педагогов и руководителей школ. Церемония прошла 1 октября в Научной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова.