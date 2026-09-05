Китай обошёл США в гонке за уран из океана: Новый материал оказался в 8 раз эффективнее

Китайские исследователи разработали материал PhosCage, который извлекает уран из морской воды с показателем, в восемь раз превышающим целевую планку США. Об этом пишет South China Morning Post.

Созданная в Циндао командой Китайской академии наук губчатая молекулярная структура с фосфатными группами действует как химическая ловушка. При тестах с природной морской водой удалось получить до 50,4 мг урана на грамм адсорбента. Американский ориентир составлял 6 мг на грамм.

Затем материал превратили в миллиметровые шарики для применения в открытом океане. Они захватили 22,55 мг на грамм и сохранили работоспособность после семи циклов повторного использования.

В Циндаоском институте биоэнергетики и биопроцессных технологий заявили, что разработка открывает новый подход к извлечению урана из морской воды и закладывает основу для адсорбентов, способных захватывать больше урана и впоследствии применяться в больших масштабах.

Для Китая технология особенно важна: страна потребляет значительно больше урана, чем добывает. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2024 году внутренние рудники произвели лишь 1600 тонн при потребности реакторов примерно в 13 тыс. тонн.

В океанах содержится около 4,5 млрд тонн урана, тогда как на суше известно лишь 7,9 млн тонн. Однако добыча из морской воды крайне сложна: в тонне воды лишь 3,3 мг урана, а присутствие других элементов, особенно ванадия, мешает разделению.

Американские специалисты из Окриджской и Тихоокеанской северо-западной национальных лабораторий к 2016 году добились показателя около 6 мг на грамм. Но метод оставался дороже наземной добычи, и после 2018 года программу в основном свернули.

Работа команды из Циндао опубликована в Journal of Hazardous Materials и Separation and Purification Technology. В тестах с несколькими металлами материал показал явное предпочтение урану, в том числе перед ванадием.

Вместе с тем морскую воду пропускали через лабораторную систему, а не тестировали адсорбенты в открытом океане. Стоимость извлечённого урана также не оценивалась. Дальнейшая работа будет направлена на масштабирование материалов и снижение затрат.

Ранее Life.ru рассказывал, что в китайской провинции Шаньдун начал работу самый масштабный в мире подводный тоннель щитового типа Цзинань-Хуанган. Объект расположен в городе Цзинань, его полная протяжённость составляет 5755 метров. Конструкция выполнена в виде одной трубы с двумя уровнями и обеспечивает шестиполосное движение со скоростью до 60 км/ч. Время поездки между берегами реки сократилось с 40 минут до 4 минут.