В Китае запустили крупнейший в мире подводный щитовой тоннель

В китайской провинции Шаньдун официально начал работу самый масштабный на планете подводный тоннель щитового типа Цзинань-Хуанган. Об этом во вторник проинформировало агентство «Синьхуа».

Объект расположен в городе Цзинань. Его полная протяженность достигает 5755 метров. Конструкция представляет собой одну трубу с двумя уровнями. Сооружение обеспечивает шестиполосное движение транспорта со скоростью до 60 км/ч и сокращает время поездки между берегами реки с 40 минут до 4 минут, что стало важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

Часть тоннеля, пройденная щитом, имеет длину 3290 метров. Для прокладки задействовали проходческий комплекс с диаметром выработки 17,5 метра. Это первая в стране подобная двухъярусная магистраль, проложенная под рекой Хуанхэ. Маршрут строительства затрагивал сложные зоны, в том числе речную дамбу и само русло.

В ходе реализации проекта специалисты решили 28 ключевых инженерных вопросов. Среди них — обеспечение стабильности грунта, контроль проседания над насыпью и управление подъемом массивных сегментов конструкции.

Бригадам удавалось проходить до 18 метров в день. За месяц максимальный показатель продвижения составил 426 метров.

Издание Global Times отмечает, что подобная техника всё активнее применяется при освоении подземного пространства. Рост связан как с потребностями внутри Китая, так и с экспортными поставками. Отрасль переходит от массового внедрения машин к повышению их эффективности и укреплению позиций на мировом рынке.

Ранее в Китае запустили самый длинный в мире скоростной автомобильный тоннель Тяньшань Шэнли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Путь из Урумчи до Лопнура благодаря нему сократился с семи до трёх часов.