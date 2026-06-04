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4 июня, 17:00

«Игольное ушко» между РФ и США: Где протянется тоннель «Путин – Трамп» и сколько это будет стоить

Инженер Рыбальченко назвал возможный маршрут тоннеля между Чукоткой и Аляской

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Тоннель между Чукоткой и Аляской пока остаётся не стройкой, а проектной идеей, которой предстоит пройти долгий путь согласований, расчётов и исследований. Об этом в беседе с Life.ru заявил инженер-физик, экономист, преподаватель Государственного университета управления (ГУУ) Илья Рыбальченко.

По словам эксперта, сейчас речь идёт не о начале работ, а о продолжении проектирования. Между красивой линией на карте и первым проходческим щитом, отметил он, стоят годы геологических изысканий, экологических проверок, международных переговоров и жёсткой финансовой арифметики.

«Самый понятный инженерный коридор — от района мыса Дежнёва и Уэлена на Чукотке к району посёлка Уэльс и мыса Принца Уэльского на Аляске. В наиболее узком месте берега разделяют примерно 85 километров. Посередине находятся два острова: российский Ратманова, или Большой Диомид, и американский Крузенштерна, или Малый Диомид. Между ними около четырёх километров», — считает он.

Рыбальченко отметил, что эти острова выглядят как почти готовые естественные «ступеньки» посреди пролива. В старых проектных вариантах тоннель предлагали делить на три участка: от Чукотки до острова Ратманова, затем короткий переход между островами и дальше выход к Аляске. С учётом наземных подходов общая длина перехода оценивалась уже не в 85, а примерно в 98–113 километров. Острова теоретически можно было бы использовать как площадки для шахт, вентиляции и одновременной проходки с нескольких направлений. Но, как подчеркнул эксперт, окончательную трассу определит не глобус, а геология.

Публично называлась оценка менее 8 млрд долларов при использовании технологий The Boring Company и сроке строительства менее восьми лет. Однако Рыбальченко считает такую цифру скорее оптимистичной рамкой для обсуждения, а не готовой сметой. Он напомнил, что инженер Виктор Разбегин ранее оценивал только сам тоннель в 8–10 млрд долларов, а весь переход вместе с железнодорожными подходами — в 60–65 млрд. В других расчётах фигурировали суммы от 100 до 250 млрд долларов в зависимости от конфигурации маршрута.

Эксперт предложил делить разговор о стоимости на три уровня:

  • 8–10 млрд долларов — очень смелая нижняя граница для «дырки под проливом» без полноценной инфраструктурной картины.

  • 20–40 млрд долларов — более осторожный порядок величины для самого железнодорожного перехода с порталами, сервисной галереей, вентиляцией, системами эвакуации, энергоснабжением и арктической логистикой.

  • 80–150 млрд долларов — рабочая фантазийная рамка для коридора, которым действительно можно пользоваться: с железными дорогами, терминалами, связью, энергетикой и резервом на неизбежные сюрпризы.

Особенно сложной частью проекта Рыбальченко назвал подходы к тоннелю. На российской стороне потребуются тысячи километров новой железной дороги в сторону Якутска, а на североамериканской — почти две тысячи километров пути до существующей сети Канады и Аляски.

Сам тоннель здесь похож на игольное ушко, впечатляет именно он, но смысл появляется только вместе с ниткой.

Илья Рыбальченко

Экономист

Для сравнения эксперт привёл Евротоннель под Ла-Маншем. Его длина составляет 50,45 километра, из которых 37,9 километра проходят под морем. При этом это не одна труба, а две железнодорожные линии и сервисная галерея. В сегодняшних ценах британский Институт гражданских инженеров оценивает проект примерно в 12 млрд фунтов. Берингов переход должен быть примерно вдвое длиннее и строиться в гораздо более тяжёлой логистической среде.

Есть и техническая проблема с железнодорожной колеёй. В России используется стандарт 1520 миллиметров, тогда как в США — около 1435 миллиметров. Поэтому заранее придётся выбирать решение: перегрузку контейнеров, смену тележек, отдельные линии или двухстандартную инфраструктуру.

Одним из возможных вариантов Рыбальченко назвал щитовую проходку ниже дна. При таком способе тоннелепроходческий комплекс выбирает грунт, а за ним собирается прочная железобетонная обделка. В качестве российского примера он упомянул московский щит «Лилия» диаметром 10 метров, который проходит на участке между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», в том числе под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Эксперт подчеркнул, что это не аналог Берингова пролива, но показательный пример современных технологий проходки.

Лавров напомнил, что Путин принял предложение Трампа на Аляске
Лавров напомнил, что Путин принял предложение Трампа на Аляске

Напомним, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, который уже называют проектом «Путин – Трамп». По словам Дмитриева, самому тоннелю «быть», а такая инфраструктура важна не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений и геополитики. Он также допустил, что на фоне будущего энергетического кризиса европейским странам ещё придётся обращаться к России за нефтью и газом.

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Николь Вербер
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