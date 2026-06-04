«Игольное ушко» между РФ и США: Где протянется тоннель «Путин – Трамп» и сколько это будет стоить

Тоннель между Чукоткой и Аляской пока остаётся не стройкой, а проектной идеей, которой предстоит пройти долгий путь согласований, расчётов и исследований. Об этом в беседе с Life.ru заявил инженер-физик, экономист, преподаватель Государственного университета управления (ГУУ) Илья Рыбальченко.

По словам эксперта, сейчас речь идёт не о начале работ, а о продолжении проектирования. Между красивой линией на карте и первым проходческим щитом, отметил он, стоят годы геологических изысканий, экологических проверок, международных переговоров и жёсткой финансовой арифметики.

«Самый понятный инженерный коридор — от района мыса Дежнёва и Уэлена на Чукотке к району посёлка Уэльс и мыса Принца Уэльского на Аляске. В наиболее узком месте берега разделяют примерно 85 километров. Посередине находятся два острова: российский Ратманова, или Большой Диомид, и американский Крузенштерна, или Малый Диомид. Между ними около четырёх километров», — считает он.

Рыбальченко отметил, что эти острова выглядят как почти готовые естественные «ступеньки» посреди пролива. В старых проектных вариантах тоннель предлагали делить на три участка: от Чукотки до острова Ратманова, затем короткий переход между островами и дальше выход к Аляске. С учётом наземных подходов общая длина перехода оценивалась уже не в 85, а примерно в 98–113 километров. Острова теоретически можно было бы использовать как площадки для шахт, вентиляции и одновременной проходки с нескольких направлений. Но, как подчеркнул эксперт, окончательную трассу определит не глобус, а геология.

Публично называлась оценка менее 8 млрд долларов при использовании технологий The Boring Company и сроке строительства менее восьми лет. Однако Рыбальченко считает такую цифру скорее оптимистичной рамкой для обсуждения, а не готовой сметой. Он напомнил, что инженер Виктор Разбегин ранее оценивал только сам тоннель в 8–10 млрд долларов, а весь переход вместе с железнодорожными подходами — в 60–65 млрд. В других расчётах фигурировали суммы от 100 до 250 млрд долларов в зависимости от конфигурации маршрута.

Эксперт предложил делить разговор о стоимости на три уровня:

8–10 млрд долларов — очень смелая нижняя граница для «дырки под проливом» без полноценной инфраструктурной картины. 20–40 млрд долларов — более осторожный порядок величины для самого железнодорожного перехода с порталами, сервисной галереей, вентиляцией, системами эвакуации, энергоснабжением и арктической логистикой. 80–150 млрд долларов — рабочая фантазийная рамка для коридора, которым действительно можно пользоваться: с железными дорогами, терминалами, связью, энергетикой и резервом на неизбежные сюрпризы.

Особенно сложной частью проекта Рыбальченко назвал подходы к тоннелю. На российской стороне потребуются тысячи километров новой железной дороги в сторону Якутска, а на североамериканской — почти две тысячи километров пути до существующей сети Канады и Аляски.

Сам тоннель здесь похож на игольное ушко, впечатляет именно он, но смысл появляется только вместе с ниткой. Илья Рыбальченко Экономист

Для сравнения эксперт привёл Евротоннель под Ла-Маншем. Его длина составляет 50,45 километра, из которых 37,9 километра проходят под морем. При этом это не одна труба, а две железнодорожные линии и сервисная галерея. В сегодняшних ценах британский Институт гражданских инженеров оценивает проект примерно в 12 млрд фунтов. Берингов переход должен быть примерно вдвое длиннее и строиться в гораздо более тяжёлой логистической среде.

Есть и техническая проблема с железнодорожной колеёй. В России используется стандарт 1520 миллиметров, тогда как в США — около 1435 миллиметров. Поэтому заранее придётся выбирать решение: перегрузку контейнеров, смену тележек, отдельные линии или двухстандартную инфраструктуру.

Одним из возможных вариантов Рыбальченко назвал щитовую проходку ниже дна. При таком способе тоннелепроходческий комплекс выбирает грунт, а за ним собирается прочная железобетонная обделка. В качестве российского примера он упомянул московский щит «Лилия» диаметром 10 метров, который проходит на участке между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», в том числе под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Эксперт подчеркнул, что это не аналог Берингова пролива, но показательный пример современных технологий проходки.

Напомним, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, который уже называют проектом «Путин – Трамп». По словам Дмитриева, самому тоннелю «быть», а такая инфраструктура важна не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений и геополитики. Он также допустил, что на фоне будущего энергетического кризиса европейским странам ещё придётся обращаться к России за нефтью и газом.