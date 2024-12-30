В Китае закончили прокладку самого длинного в мире скоростного тоннеля
В Китае в понедельник завершилась прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом докладывает агентство Синьхуа.
Тоннель длиной 22,13 километра сократит путь через горы Тяньшань с нескольких часов до 20 минут. Он объеденит север и юг региона. Полный запуск трасы намечен на 2025 год. Доехать из Урумчи до Лопнура сократится с семи до трёх часов.
Недавно на церемонии открытия новых транспортных объектов президент России Владимир Путин дал старт движению на новых участках трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Башкирии. Они станут частью международного транспортного коридора «Россия».
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