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Регион
30 декабря, 08:43

В Китае закончили прокладку самого длинного в мире скоростного тоннеля

В Китае в понедельник завершилась прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом докладывает агентство Синьхуа.

Тоннель длиной 22,13 километра сократит путь через горы Тяньшань с нескольких часов до 20 минут. Он объеденит север и юг региона. Полный запуск трасы намечен на 2025 год. Доехать из Урумчи до Лопнура сократится с семи до трёх часов.

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Shutterstock / FOTODOM / marchello74

Николай Рюмин
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