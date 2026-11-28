Китайские учёные впервые провели успешные наземные испытания турбореактивного двигателя, использующего металлический порошок в качестве топлива для форсажной камеры. Разработка потенциально позволит увеличить скорость полёта истребителей, пишет South China Morning Post.

Над созданием экспериментального двигателя в течение четырёх лет работала команда специалистов Наньчанского авиационного университета в провинции Цзянси. Исследования проводились под руководством учёного Сунь Хайцзюня при поддержке региональной научно-технической программы.

В университете уточнили, что в ходе испытаний двигатель продемонстрировал стабильную работу, а его характеристики соответствовали расчётным показателям.

Разработчики рассчитывают преодолеть ограничения традиционных авиационных двигателей и в перспективе приблизиться к созданию самолётов, способных совершать продолжительные полёты на гиперзвуковых скоростях.

Напомним, 19 ноября Объединённая авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Самолёты получили обновлённые системы, расширяющие перечень доступных экипажам задач. В «Ростехе» подчеркнули, что производство истребителей продолжается без снижения темпов. Следующие партии машин уже находятся в изготовлении.