Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России новую партию истребителей пятого поколения Су-57. О поступлении техники в войска рассказали в «Ростехе».

ОАК передала Минобороны России новую партию модернизированных Су-57. Видео © Telegram / Ростех

«Су-57 – наш главный самолёт в линейке оперативно-тактической авиации. На сегодняшний день – это самый испытанный истребитель пятого поколения в реальных боевых условиях. С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» называют эту модель главным представителем оперативно-тактической авиации и наиболее проверенным в реальных боевых условиях истребителем своего поколения.

Обновлённый технический облик расширит перечень задач, доступных экипажам. Заложенные в машину возможности также позволяют использовать перспективные образцы авиационного вооружения. В компании подчеркнули, что производство востребованных военными Су-57 продолжается без снижения темпов. Следующие партии уже находятся в изготовлении.