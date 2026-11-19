Пятое поколение с обновлением: ВКС России получили новую партию мощных Су-57
ВКС России получили истребители Су-57 с обновлёнными системами
ОАК передала Минобороны России новую партию модернизированных Су-57. Обложка © Telegram / Ростех
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России новую партию истребителей пятого поколения Су-57. О поступлении техники в войска рассказали в «Ростехе».
ОАК передала Минобороны России новую партию модернизированных Су-57. Видео © Telegram / Ростех
«Су-57 – наш главный самолёт в линейке оперативно-тактической авиации. На сегодняшний день – это самый испытанный истребитель пятого поколения в реальных боевых условиях. С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты», — говорится в сообщении.
В «Ростехе» называют эту модель главным представителем оперативно-тактической авиации и наиболее проверенным в реальных боевых условиях истребителем своего поколения.
Обновлённый технический облик расширит перечень задач, доступных экипажам. Заложенные в машину возможности также позволяют использовать перспективные образцы авиационного вооружения. В компании подчеркнули, что производство востребованных военными Су-57 продолжается без снижения темпов. Следующие партии уже находятся в изготовлении.
Ранее Life.ru сообщал, что 17 ноября ОАК передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Поставка состоялась в рамках государственного оборонного заказа. Каждый самолёт предварительно проверили на земле и в воздухе, после чего экипажи приняли технику. В «Ростехе» пояснили, что Су-34 сочетает возможности истребителя и бомбардировщика.