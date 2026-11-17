Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала Министерству обороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолёты успешно завершили заводские испытания и отправились к местам несения службы. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Новые Су-34 пополнили боевую авиацию России. Видео © Telegram / Ростех

Поставка состоялась в рамках государственного оборонного заказа. Перед передачей военным каждую машину проверили на земле и в воздухе, после чего экипажи Воздушно-космических сил России приняли новую технику.

В Ростехе подчеркнули, что Су-34 совмещает возможности истребителя и бомбардировщика. Самолёт предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей и способен выполнять боевые задачи в сложных погодных условиях.

«Этот самолёт сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО», — рассказал командир экипажа Су-34.

В госкорпорации отметили, что поставки востребованной авиационной техники ведутся в соответствии с задачами, поставленными министром обороны. При этом точное количество переданных самолётов не раскрывается. Су-34 относится к классу многофункциональных истребителей-бомбардировщиков. Он применяется для выполнения ударных задач и может действовать в условиях противодействия средств противовоздушной обороны.