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Опубликовано 7 октября, 09:40

ОАК передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

ОАК передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Обложка © Telegram / Ростех

ОАК передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Обложка © Telegram / Ростех

Объединённая авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.

ОАК передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Видео © Telegram / Ростех

Перед отправкой в войска самолёты прошли полный цикл наземных и лётных заводских испытаний. После приёмки экипажами Воздушно-космических сил Су-34 отправились к месту несения службы.

«Этот самолёт сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО», — рассказал командир экипажа Су-34 ВКС России.

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Это не первая поставка таких машин в 2026 году. В июле Life.ru сообщал о передаче российской армии партий Су-34 и Су-30СМ2. Тогда в Ростехе уточняли, что параллельно с серийным производством продолжается модернизация боевых самолётов с учётом опыта их эксплуатации.

Программа обновления российской боевой авиации затрагивает и другие типы машин. В сентябре ОАК передала ВКС партию Су-57 в новом техническом облике. В корпорации отмечали, что изменения расширяют круг задач истребителя, а производство совершенствуется для поддержания необходимых темпов поставок.

Больше новостей о самолётах, бронетехнике и другом оснащении армии — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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