Китайские предприятия ожидают роста инвестиций от бессрочного безвиза с КНР

Постоянный безвизовый режим между Россией и Китаем приведёт к росту числа китайских компаний в РФ, увеличению инвестиций и расширению двусторонней торговли. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Это обязательно приведёт к увеличению числа китайских предприятий [в России], росту китайских инвестиционных проектов, а также к росту товарооборота Китая и России», — приводит его комментарий РИА «Новости».

По словам Лицюня, бессрочный безвиз упростит поездки китайских предпринимателей в Россию. Для пересечения границы им будет достаточно паспорта. Они смогут свободнее посещать разные регионы страны и своевременно завершать коммерческие дела.

Эксперт также отметил, что постоянный безвиз отражает высокий уровень политического доверия между двумя государствами. Кроме того, он создаст более благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества. Отдельно Лицюнь указал на положительное влияние нового режима на туризм и доходы туристической отрасли.

Президент России Владимир Путин предложил сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер сообщил, что в первом полугодии туристический поток между странами вырос на 43%.