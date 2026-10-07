Китайский фантаст поэтично определил главный риск для поколения детей, выросших с ИИ

Дети, которые с ранних лет привыкнут мгновенно обращаться к искусственному интеллекту за любым ответом, могут хуже научиться самостоятельно разбираться в собственных мыслях и переживаниях. Такое опасение высказал в интервью Life.ru китайский писатель-фантаст и соавтор книги «ИИ-2041» Чэнь Цюфань, которое он дал в преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия».

Писателя беспокоит не само умение пользоваться нейросетями. По его мнению, будущие поколения могут прекрасно освоить промпты и научиться точно формулировать запросы к ИИ, но этот навык ещё не гарантирует способности понимать самого себя.

«Дети, которые вырастут свободно владеющими промптами, беспокоят меня по одной причине. Промпт всегда адресован кому-то другому», — заявил Чэнь Цюфань.

По его словам, для понимания собственных чувств человеку иногда требуется прямо противоположное: не задавать вопрос кому-то ещё и не искать немедленного объяснения, а какое-то время оставаться с непонятным ощущением один на один.

«Понимать собственное сердце — значит ни к кому не обращаться и оставаться с чувством, у которого пока нет названия», — отметил фантаст.

Главным риском постоянного взаимодействия с ИИ Чэнь Цюфань считает привычку получать готовый ответ практически на любую растерянность. Если ребёнок может за несколько секунд превратить непонятную ему ситуацию в запрос к нейросети, у него, по мнению писателя, может оказаться меньше возможностей самостоятельно пройти путь от вопроса к собственному выводу.

«Если любую растерянность можно превратить в запрос и получить ответ за несколько секунд, ребёнок может никогда не научиться терпению незнания», — пояснил он.

Именно способность какое-то время жить без готового ответа Чэнь Цюфань считает важным опытом взросления. В его рассуждении речь идёт не о запрете искусственного интеллекта для детей, а о риске ситуации, когда внешний цифровой помощник начинает слишком быстро заполнять пространство, в котором раньше человеку приходилось думать, сомневаться и самостоятельно давать название собственным чувствам.

Тема уже напрямую касается российских семей. Ранее Life.ru рассказывал, что 64% опрошенных детей признались: некоторые вопросы им проще задавать искусственному интеллекту, чем родителям или учителям. При этом нейросетями пользуются 94% участников исследования в возрасте от 10 до 17 лет.