ИИ вместо мамы и папы: 64% детей признались, что некоторые вопросы проще доверить нейросети

Почти две трети детей в возрасте от 10 до 17 лет признались, что некоторые вопросы им проще задавать искусственному интеллекту, чем взрослым. Такие данные представили 22 сентября на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве.

Согласно исследованию АНО «Диалог Регионы», нейросетями или чатами с ИИ пользуются 94% опрошенных детей, а 64% заявили, что есть темы, которые им комфортнее обсуждать с алгоритмом, чем с родителями или учителями.

«94% из них используют нейросети. Но дело не только в этом. 64% детей говорят, что у них есть вопросы, которые им проще задать искусственному интеллекту, чем, например, маме, папе, учителям», — рассказала телеведущая Юлия Барановская.

Участники форума отдельно обсудили и последствия постоянной цифровой нагрузки. Исполнительный директор Brand Analytics Марина Попова заявила, что от 57 до 74% россиян говорят о необходимости «перезагрузки», а до 76% жалуются на ухудшение концентрации и памяти. Она отметила, что для подобных проявлений всё чаще используется выражение «цифровая деменция».

Другой блок форума посвятили мошенничеству с использованием ИИ. Вице-президент по информационной безопасности «ВымпелКома» Алексей Волков рассказал о «киберсемье» — виртуальных персонажах, на которых переводят подозрительные звонки. По его словам, рекордный разговор афериста с такими ИИ-собеседниками длился 40 минут, а суммарно мошенники потратили на беседы с ними около 4,5 года.

Участники также обсудили рост дипфейков. Эксперт GFCN Тимофей Ви заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года число копий недостоверных сообщений выросло на 12%, а количество социально-экономических фейков — примерно в шесть раз. По его словам, в 68% таких материалов применялись дипфейки.

Отдельно представители СМИ и технологических компаний говорили о том, как ИИ меняет производство и потребление контента. Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов отметил, что за последние полгода доля нечеловеческого трафика на сайтах издания выросла почти вдвое, поскольку пользователи всё чаще получают ответы непосредственно внутри ИИ-сервисов. По его словам, редакциям приходится адаптировать материалы не только для людей, но и для ИИ-агентов, при этом человеческое суждение остаётся ключевой ценностью.

Ранее Life.ru рассказывал о новых требованиях к игрушкам с искусственным интеллектом, которые должны не допускать чрезмерной эмоциональной привязанности ребёнка к машине. Новый ГОСТ для таких устройств начал действовать в России с 1 сентября 2026 года. Он касается в том числе обработки детских данных, алгоритмов, подключения к внешним сервисам и инструментов родительского контроля. Эксперты подчёркивают, что ИИ-помощники не должны подменять живое общение ребёнка с родителями.