Предстоящая зима может преподнести жителям Киева серьёзные испытания, и исключать самые неблагоприятные варианты развития событий нельзя. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал горожан заранее подготовиться к возможным трудностям и не рассчитывать исключительно на благоприятный исход. Об этом он рассказал в интервью изданию «Общественное».

По словам градоначальника, сейчас невозможно точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Поэтому и городским властям, и самим жителям необходимо учитывать различные варианты развития событий, в том числе самые сложные.

Кличко подчеркнул, что его предупреждение не имеет целью посеять панику среди населения. Напротив, мэр считает необходимым открыто говорить о существующих рисках, чтобы киевляне могли заблаговременно подготовиться к возможным проблемам в холодный сезон.

Градоначальник отметил, что игнорировать потенциальные угрозы было бы неправильно. По его мнению, трезвая оценка обстановки и своевременная подготовка помогут жителям столицы справиться с возможными испытаниями.

«Мы должны готовиться к худшим сценариям. Я не хочу никого пугать, но исключать ничего нельзя», — подчеркнул Кличко.