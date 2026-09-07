Кличко: В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час

В Киеве с 10 сентября комендантский час сократят на один час. Теперь ограничения будут действовать с 01:00 до 05:00, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко по итогам заседания Совета обороны города.

«Комендантский час будет, по решению правительства, сокращён на один час. И будет действовать с 01:00 до 05:00 утра. Эти изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября», — написал Кличко в своём Telegram-канале.

Сейчас комендантский час в Киеве действует с полуночи до пяти утра. Таким образом, с 10 сентября начало ограничений сдвинут на час.

Вместе с этим городские власти продлят на один час работу общественного транспорта. При этом график ресторанов, развлекательных заведений и торговых центров меняться не будет.

Кличко также напомнил, что с 3 сентября в Киеве разрешили движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа.

Кроме того, из-за задержек поездов город организует четыре автобусных маршрута, которые смогут перевозить пассажиров от центрального железнодорожного вокзала в ночное время.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Украины рекомендовало Киеву сократить комендантский час до периода с 01:00 до 05:00. Эти изменения власти связывали с необходимостью адаптировать работу транспорта, бизнеса и городской инфраструктуры к новым условиям безопасности.