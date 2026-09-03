На Украине ввели новую градацию воздушных тревог

Украинское правительство решило не останавливать работу городов при каждой воздушной тревоге. Для этого власти вводят два уровня опасности, которые будут определять, какие ограничения должны действовать во время атаки. О решении сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при жёлтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности», — пишет он в своём телеграм-канале.

Жёлтый уровень будет использоваться при атаках беспилотников. В таких случаях предприятия смогут продолжать работу, но только при наличии условий для безопасного пребывания людей. Работники и посетители должны иметь возможность быстро попасть в укрытие. Если защищённого помещения на объекте пока нет, его предстоит организовать в течение трёх месяцев.

При ракетной либо комбинированной атаке будет действовать красный уровень. Он предполагает уже не продолжение работы с ограничениями, а её прекращение и переход людей в укрытия.

Одновременно правительство намерено сохранить возможность передвижения по Киеву во время менее опасных тревог. Власти столицы намерены обеспечить работу метро при жёлтом уровне и при необходимости увеличить число наземных автобусов и других маршрутов. Речь идёт о том, чтобы пассажиры могли добираться до работы, медицинских учреждений и станций метро.

Кабмин также предложил пересмотреть ночные ограничения на движение. Местным властям рекомендовано установить комендантский час с 01:00 до 05:00. В Киеве изменения также должны затронуть транзитный грузовой транспорт и перевозки пассажиров между вокзалами и городом. Ещё одним направлением станет расширение сети мобильных укрытий. Правительство потребовало ускорить их установку.

Ранее в Киеве из-за длительной воздушной тревоги возник транспортный коллапс — городские магистрали оказались перегружены, движение затруднено. На улицах столицы наблюдаются серьёзные пробки, а автобусы, троллейбусы и метро забиты людьми. Согласно информации официального портала по информированию населения, в Киеве уже седьмой раз за день объявлена воздушная тревога, и длится она свыше трёх часов.