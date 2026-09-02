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Опубликовано 2 сентября, 18:59

В Киеве в 11-й раз за сутки объявили воздушную тревогу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве в 11-й раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официальной системы оповещения населения Украины.

Сирены в украинской столице вновь включили 2 сентября. Информация о точных причинах очередного сигнала и возможных последствиях на момент публикации не приводится.

WP: Новые российские дроны вынуждают Украину применять авиацию
WP: Новые российские дроны вынуждают Украину применять авиацию

На фоне участившихся тревог Украина решила изменить саму систему оповещения. 2 сентября Владимир Зеленский объявил о введении двух уровней — жёлтого при угрозе беспилотников и красного при ракетной опасности и массированных атаках. Для каждого уровня планируют установить отдельные правила работы транспорта, властей и бизнеса.

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Николь Вербер
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