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Опубликовано 2 сентября, 15:25

Зеленский объявил о введении двух уровней воздушной тревоги на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

На Украине введут два уровня воздушной тревоги — жёлтый и красный, каждому из которых будут соответствовать свои сигналы оповещения. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Жёлтый уровень предполагается объявлять при налёте беспилотников. Красный будет вводиться при ракетной угрозе, в том числе при риске баллистических ударов и массированных атак.

Также власти намерены доработать разделение тревог по территориям. Замысел в том, чтобы сигнал и меры реагирования действовали именно в той части местности, где реально есть опасность.

Для жёлтого уровня собираются прописать чёткие критерии работы государственных органов, местного самоуправления, бизнеса и отдельных экономических и социальных объектов. В Киеве при таком уровне продолжит ходить зелёная ветка метро. Наземный транспорт на маршруте красной линии пообещали расширить, чтобы компенсировать ограничения в подземке. Кроме того, в столице сократят комендантский час, а похожее решение предложат и другим городам.

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Напомним, Life.ru писал, что власти Украины готовят новые правила жизни в условиях, когда воздушная тревога длится больше половины суток. Об этом на заседании парламента заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, соответствующую программу и решения планируют представить в ближайшее время. Он связал это с тем, что Россия существенно поменяла тактику ударов.

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Вероника Бакумченко
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