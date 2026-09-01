Премьер Украины заявил о подготовке новых правил жизни при воздушной тревоге

Власти Украины намерены в скором времени показать план жизни в условиях, когда воздушная тревога длится больше половины суток. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на заседании парламента, как передаёт «Интерфакс Украина».

«Мы параллельно сейчас работаем и в ближайшее время представим программу, идеи и решения относительно жизни в новых реалиях неопределённости, исходя из того, что Россия существенно изменила свою тактику вражеских атак, и у нас тревога продолжается более половины суток», — сказал он.

Так Корецкий прокомментировал недавнее заявление народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк из фракции «Слуга народа». Она сообщила, что премьер рассказал парламентариям об отдельном плане для работы киевских заведений в новых условиях.

По её словам, рассматривается идея разделить сигналы тревоги на два вида. Жёлтый будет означать угрозу дронов, красный — ракетную опасность. При первом режиме, как отметила депутат, заведения смогут сами решать, продолжать работу или нет. При красном всё должно останавливаться. Кроме того, предлагается ограничить цены на такси во время тревог, разблокировать мосты и оставить работать наземный транспорт.

Ранее Корецкий заявил, что страна переходит на жёсткую экономию. По его словам, кабмину удалось найти уже 70 млрд. Эти средства планируется в полном объёме направить на оборонные нужды.