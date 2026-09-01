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Опубликовано 1 сентября, 11:27

Затянуть пояса ради обороны: Премьер Украины заявил, что страна переходит на жёсткую экономию

Премьер Украины Корецкий объявил о жёсткой экономии бюджетных средств

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Правительство Украины вводит жёсткий режим экономии бюджетных средств, которые не закреплены за оборонными расходами. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий на заседании парламента.

По его словам, кабмину уже удалось найти 70 млрд экономии. Эти средства планируется в полном объёме направить на оборонные нужды.

При этом Корецкий заверил, что сокращение расходов не должно затронуть основные социальные обязательства государства. Он отдельно заявил, что проблем с выплатой пенсий и зарплат не ожидается.

Премьер также отметил, что при подготовке государственного бюджета на 2027 год власти намерены исходить из принципа максимальной экономии.

Корецкий призвал депутатов Верховной рады активнее подключиться к формированию бюджета на следующий год.

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Ранее сообщалось, что финансовая нагрузка на Украину в 2027 году может оказаться заметно выше расчётов Международного валютного фонда. По мере затягивания конфликта Киеву потребуется искать дополнительные источники средств, чтобы закрыть растущий разрыв в бюджете и сохранить поддержку западных партнёров.

Больше новостей о зарубежной политике и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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