Затянуть пояса ради обороны: Премьер Украины заявил, что страна переходит на жёсткую экономию

Правительство Украины вводит жёсткий режим экономии бюджетных средств, которые не закреплены за оборонными расходами. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий на заседании парламента.

По его словам, кабмину уже удалось найти 70 млрд экономии. Эти средства планируется в полном объёме направить на оборонные нужды.

При этом Корецкий заверил, что сокращение расходов не должно затронуть основные социальные обязательства государства. Он отдельно заявил, что проблем с выплатой пенсий и зарплат не ожидается.

Премьер также отметил, что при подготовке государственного бюджета на 2027 год власти намерены исходить из принципа максимальной экономии.

Корецкий призвал депутатов Верховной рады активнее подключиться к формированию бюджета на следующий год.

Ранее сообщалось, что финансовая нагрузка на Украину в 2027 году может оказаться заметно выше расчётов Международного валютного фонда. По мере затягивания конфликта Киеву потребуется искать дополнительные источники средств, чтобы закрыть растущий разрыв в бюджете и сохранить поддержку западных партнёров.