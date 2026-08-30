В Киеве прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Киеве, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, в публикациях не указывается.

В столичном регионе в очередной раз за день объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Ровненской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, в Киеве практически весь лень ревят сирены. Воздушную тревогу в столице Незалежной объявляли как минимум шесть раз.