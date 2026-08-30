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Регион
30 августа, 12:26

В Киеве прогремела серия взрывов

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Серия взрывов прогремела в Киеве, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, в публикациях не указывается.

В столичном регионе в очередной раз за день объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Ровненской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Появилось видео с моментом мощного взрыва на складе боеприпасов в Миле
Появилось видео с моментом мощного взрыва на складе боеприпасов в Миле

Напомним, в Киеве практически весь лень ревят сирены. Воздушную тревогу в столице Незалежной объявляли как минимум шесть раз.

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Матвей Константинов
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