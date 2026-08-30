В Киеве в шестой раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. О взрывах в столице Незалежной не сообщалось.

На момент публикации сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее серия взрывах прогремела в украинских Черкассах. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не указывалось. В городе звучала воздушная тревога.