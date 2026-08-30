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30 августа, 11:57

В Киеве в шестой раз за день объявили воздушную тревогу

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В Киеве в шестой раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. О взрывах в столице Незалежной не сообщалось.

На момент публикации сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В Киеве возобновились взрывы на фоне непрекращающейся воздушной тревоги
В Киеве возобновились взрывы на фоне непрекращающейся воздушной тревоги

Ранее серия взрывах прогремела в украинских Черкассах. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не указывалось. В городе звучала воздушная тревога.

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Матвей Константинов
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