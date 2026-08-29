В Черкассах на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Черкассах, пишут украинские СМИ. В этот момент в городе звучала воздушная тревога. Что именно повреждено, не указывается.

«В Черкассах был слышен взрыв», — говорится в сообщении. На момент публикации в части Черкасской области объявлена воздушная тревога.

Ранее целая серия взрывов прогремела в Киеве. В столице Украины несколько раз за день объявляли воздушную тревогу. Местные ресурсы сообщали об угрозе БПЛА.