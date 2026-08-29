В Черкассах на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
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Серия взрывов прогремела в Черкассах, пишут украинские СМИ. В этот момент в городе звучала воздушная тревога. Что именно повреждено, не указывается.
«В Черкассах был слышен взрыв», — говорится в сообщении. На момент публикации в части Черкасской области объявлена воздушная тревога.
Ранее целая серия взрывов прогремела в Киеве. В столице Украины несколько раз за день объявляли воздушную тревогу. Местные ресурсы сообщали об угрозе БПЛА.
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