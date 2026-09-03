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Опубликовано 3 сентября, 19:36

В Киеве образовался транспортный коллапс из-за продолжительной воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Из-за длительной воздушной тревоги в Киеве возник транспортный коллапс — городские магистрали оказались перегружены, движение затруднено. Об этом пишет издание «Новости Live».

По имеющимся данным, на улицах Киева наблюдаются серьёзные пробки, а автобусы, троллейбусы и метро забиты людьми.

Согласно информации официального портала по информированию населения, в Киеве уже седьмой раз за день объявлена воздушная тревога, и длится она свыше трёх часов.

В Киеве произошла серия взрывов после налёта реактивных «Гераней»
В Киеве произошла серия взрывов после налёта реактивных «Гераней»

Ранее в Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар на заводе американской компании Coca-Cola. На опубликованных кадрах видно густой столб дыма, поднимающийся над территорией предприятия. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

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Алена Пенчугина
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