Кличко заявил об отсутствии собственной генерации электроэнергии в Киеве

Киев лишился собственной генерации электроэнергии и теперь зависит от поставок из других регионов Украины. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, город также не располагает собственными газовыми месторождениями и вынужден получать топливо извне.

Градоначальник признал, что в Киеве больше нет действующих крупных электростанций, способных обеспечивать город электричеством. При этом отсутствие собственной генерации не означает полного прекращения энергоснабжения столицы.

Ранее Life.ru сообщал, что три крупнейшие ТЭЦ Киева полностью утратили возможность вырабатывать электричество. По информации украинских СМИ, станции перестали производить электроэнергию ещё до ударов 14 октября. Теперь столица получает её из других регионов через систему высоковольтных линий и подстанций. Повреждение этих объектов может привести к продолжительным отключениям света.