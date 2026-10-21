Клиентки зала Хабиба в ОАЭ пожаловались на грязь и унижения

Посетительницы фитнес-клуба Khabib Gym в ОАЭ, работающего под брендом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пожаловались на антисанитарию и унизительное отношение сотрудников. Одна из клиенток утверждает, что после тренировок у неё появилась сыпь по всему телу, от которой она до сих пор лечится. Об этом сообщает Mash на спорте.

По словам девушек, особенно много вопросов вызывает чистота в раздевалках и бассейне. При этом связь между посещением клуба и возникшими у одной из клиенток проблемами с кожей медицински не подтверждена.

Другая посетительница пожаловалась на унижения со стороны персонала. Клиентки также остались недовольны профессионализмом тренеров и качеством обслуживания. По их мнению, громкое имя Нурмагомедова на вывеске не оправдывает высокую стоимость абонементов.

Khabib Gym открылся в Абу-Даби в 2023 году в партнёрстве с компанией Palms Sports. Комплекс площадью около 1500 квадратных метров расположен на острове Яс и включает зоны для занятий единоборствами, силовых тренировок и бассейн.

При этом, согласно финансовой отчётности Palms Sports за 2024 год, за Khabib Gym числилась задолженность перед партнёрской структурой в размере 17,9 миллиона дирхамов. Mash оценивает сумму примерно в 382 миллиона рублей.

Ранее Life.ru изучал зарубежный бизнес Хабиба Нурмагомедова. Выяснилось, что спортсмен заключил партнёрское соглашение с тайским застройщиком Sun Hills Development и анонсировал открытие ещё одного спортивного центра на Пхукете. Проект рассчитан в том числе на проведение детских тренировочных сборов. Кроме того, Life.ru рассказывал о перестройке бизнес-активов бывшего бойца UFC: он сократил участие в российских компаниях и сосредоточился на зарубежных проектах, включая промоушен Eagle FC.