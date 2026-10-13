Клопы парализовали работу гигантского лайнера и сорвали перелёт через океан

Самая большая авиакомпания Австралии Qantas была вынуждена вывести из эксплуатации свой Boeing 787 Dreamliner после того, как в салоне обнаружили постельных клопов. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

Насекомых заметили в передней части эконом-класса. Самолёт выполнял рейс QF5 из Перта в Рим 9 октября, подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

После прилёта в итальянскую столицу лайнер пришлось отправить на чистку. Из-за этого обратный рейс из Рима в Перт, назначенный на 10 октября, отменили.

В Qantas пояснили, что проблему нашли на нескольких креслах эконом-класса, и остановка понадобилась инженерам для глубокой уборки борта. Представитель компании принёс пассажирам извинения за сбой. Всех, кого коснулась отмена, разместили в гостиницах и пересадили на другие рейсы в течение двух суток после первоначального вылета.

В авиакомпании добавили, что салоны чистят регулярно и по высоким стандартам, а раз в 50 дней обрабатывают дезинфицирующими средствами в качестве профилактики.

Паразитолог из Университета Маккуори профессор Мишель Пауэр рассказала, что клопы, скорее всего, попали в салон в чьём-то багаже или на одежде пассажира, а затем выбрались наружу. По её словам, насекомых разносят именно путешественники. Эксперт пояснила, что человек может остановиться в заражённом отеле, а клопы, любящие тёмные места и запах человеческой одежды, перебираются в вещи.

Ранее Life.ru сообщал, что в салоне пассажирского Boeing, летевшего из Южно-Сахалинска в Москву, задымилась мультимедийная система прямо перед лицом пассажира. На борту находились 429 человек. Об инциденте узнал SHOT.