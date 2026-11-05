Северная Корея провела испытательный запуск новейшего комплекса противовоздушной обороны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания состоялись 4 ноября под руководством Главного управления ракетостроения КНДР. Главной задачей было установить, соответствует ли новая система заявленным проектным параметрам.

По данным агентства, в ходе запуска специалисты проверили работу комплекса в различных режимах наведения, а также его возможности по обнаружению, распознаванию и сопровождению целей.

В Пхеньяне утверждают, что испытания подтвердили заявленные технические характеристики системы. При этом название нового комплекса, его дальность действия и другие подробные параметры не раскрываются.

В ЦТАК пояснили, что подобные проверки входят в программу модернизации вооружений. Она предусматривает техническое обновление боевых систем и повышение их надёжности.

В тот же день южнокорейские военные сообщили о запуске нескольких ракет из района Сондок в сторону Японского моря. По данным Reuters, это стало четвёртым испытанием вооружений КНДР за месяц.

Ранее Life.ru сообщал, что КНДР испытала боевую часть стратегической крылатой ракеты, которая, по утверждению северокорейских специалистов, способна поражать территорию площадью до шести гектаров. Военные также проверили усовершенствованную систему вертикального удара и улучшенные возможности ракеты по маневрированию.