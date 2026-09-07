Княгиня Ольга стала символом кампании ВСУ по набору женщин в подразделения БПЛА

Княгиня Ольга стала главным образом кампании, с помощью которой Сухопутные войска ВСУ рассчитывают привлечь женщин в подразделения беспилотников. Проект представили совместно с центром подготовки Drone Force, сообщает Укринформ.

Кампания получила название «Женщины в мидлстрайке: бей как княгиня Ольга». По информации агентства, речь идёт об участии в нанесении ударов дронами на расстоянии от 100 до 600 километров.

В агитационном ролике правительницу Киевской Руси сыграла украинская актриса Ирма Витовская. Сначала её героиня выпускает в небо голубей, а затем выносит в поле современный беспилотник в окружении военнослужащих.

Организаторы намерены формировать как смешанные, так и полностью женские экипажи. Одновременно они объявили сбор 17 млн гривен на десять беспилотных комплексов «Булава» для оснащения подразделений.

Ранее Life.ru сообщал, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников предложил обсудить мобилизацию женщин. Он связал эту инициативу с управлением дронами, заявив, что женщины быстрее реагируют на угрозу и обладают более развитым периферическим зрением. Эти доводы бывший министр привёл как собственное обоснование предложения.