«Между собой рубятся»: Экс-агент спецслужб Украины допустил распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР

Обострение противостояния между Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки может привести к распаду страны на несколько государств. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» сделал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Экс-сотрудник ведомства назвал конфликт признаком системного кризиса.

«Это симптом не только коррупционного, но системного кризиса на Украине, раз силовики уже между собой рубятся», — сказал он.

По мнению Прозорова, при таком сценарии в регионах могут появиться собственные центры власти и подконтрольные им вооружённые структуры. В качестве примера он предположил, что врио главы СБУ Александр Поклад мог бы попытаться сосредоточить контроль над родной Полтавской областью.

Напомним, ранее в Киеве произошло резкое обострение давнего противостояния между Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ), вылившееся в серию вооружённых инцидентов. Поводом послужило задержание сотрудниками СБУ заместителя командира РДК* (структура ГУР) Степана Каплунова**, что спровоцировало перестрелки между ведомствами 1-2 сентября, в ходе которых были ранены трое сотрудников ГУР. Кульминацией конфликта стало попадание беспилотника в кабинет врио главы СБУ Александра Поклада, что рядом источников было расценено как возможная «разборка» силовых структур. Президент Владимир Зеленский, признав ситуацию «абсолютно неприемлемой», объявил о проведении расследования и кадровых перестановках в руководстве обоих ведомств.

Ранее в Госдуме увидели в перестрелке СБУ и ГУР начало вооружённых междоусобиц. По мнению депутата, конфликт силовиков стоит в одном ряду с враждой украинцев и ТЦК.

Главные решения мировых лидеров, международные конфликты и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.