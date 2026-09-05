Перестрелка между представителями СБУ и Главного управления разведки в Киеве, а также конфликты вокруг сотрудников ТЦК могут свидетельствовать о начале вооружённых междоусобиц на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Открытые боевые действия в Киеве между спецслужбами, публичные расстрелы украинцев представителями ТЦК, а также вооружённое противодействие от обычных граждан являются звеньями одной цепи», — заявил депутат.

Он отметил, что происходящее показывает рост внутренних противоречий между украинскими силовыми структурами и населением.