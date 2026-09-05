«Звенья одной цепи»: Шеремет связал стрельбу СБУ и ГУР с расколом силовиков на Украине
Шеремет увидел в перестрелке СБУ и ГУР начало вооружённых междоусобиц
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Перестрелка между представителями СБУ и Главного управления разведки в Киеве, а также конфликты вокруг сотрудников ТЦК могут свидетельствовать о начале вооружённых междоусобиц на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«Открытые боевые действия в Киеве между спецслужбами, публичные расстрелы украинцев представителями ТЦК, а также вооружённое противодействие от обычных граждан являются звеньями одной цепи», — заявил депутат.
Он отметил, что происходящее показывает рост внутренних противоречий между украинскими силовыми структурами и населением.
Напомним, в Киеве на улице Юрия Шумского 2 сентября произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинские СМИ сообщали, что вооружённый конфликт развивался в два этапа. Одной из возможных причин киевские источники называли борьбу силовых структур за влияние на мошеннические колл-центры. После первого эпизода перестрелку удалось остановить, но появление на месте ещё одной группы сотрудников СБУ привело к возобновлению стрельбы. Позже депутат Верховной рады Фёдор Вениславский сообщил, что стрельбу по представителям Главного управления разведки открыл сотрудник СБУ Александр Бова.
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