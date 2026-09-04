Кобяков: Представители 18 недружественных стран участвовали в ВЭФ
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Более 9,3 тыс. человек из 78 стран приняли участие в XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Среди них были представители 18 государств, которые Россия относит к недружественным, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на итоговом брифинге.
Освещали форум около 1,2 тыс. журналистов. Кроме того, на площадке работали более 2 тыс. экспонентов. Одной из заметных частей программы стал культурный проект «Душа России». По словам Кобякова, его мероприятия посетили около 75 тыс. человек. В рамках форума также проходили выставки и спортивные соревнования с участием представителей десяти стран.
Кобяков подчеркнул, что главной задачей таких площадок остаётся не само проведение мероприятий, а улучшение качества жизни и запуск новых экономических проектов.
Отдельно он остановился на инвестициях внутри страны. Советник президента заявил, что россиянам необходимо предложить больше возможностей вкладывать собственные средства в отечественную экономику, чтобы снижать отток капитала. Также Кобяков выступил за развитие новых инструментов поддержки семей с двумя и тремя детьми, в том числе в сфере ипотеки и расширения жилья.
Больше новостей о промышленности, импорте и российском рынке — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru. В рамках деловой программы состоялось около 1,2 тысячи встреч и 150 различных сессий. Основной массив соглашений касается инфраструктурных проектов, транспортных коридоров, энергетики и технологического сектора.