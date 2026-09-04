Кобяков: Представители 18 недружественных стран участвовали в ВЭФ

Более 9,3 тыс. человек из 78 стран приняли участие в XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Среди них были представители 18 государств, которые Россия относит к недружественным, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на итоговом брифинге.

Освещали форум около 1,2 тыс. журналистов. Кроме того, на площадке работали более 2 тыс. экспонентов. Одной из заметных частей программы стал культурный проект «Душа России». По словам Кобякова, его мероприятия посетили около 75 тыс. человек. В рамках форума также проходили выставки и спортивные соревнования с участием представителей десяти стран.

Кобяков подчеркнул, что главной задачей таких площадок остаётся не само проведение мероприятий, а улучшение качества жизни и запуск новых экономических проектов.

Отдельно он остановился на инвестициях внутри страны. Советник президента заявил, что россиянам необходимо предложить больше возможностей вкладывать собственные средства в отечественную экономику, чтобы снижать отток капитала. Также Кобяков выступил за развитие новых инструментов поддержки семей с двумя и тремя детьми, в том числе в сфере ипотеки и расширения жилья.