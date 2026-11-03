В России с 1 ноября начал действовать новый ГОСТ Р 50364-2025, устанавливающий требования к растворимым кофейным напиткам. Документ опубликован на официальном сайте Росстандарта и заменяет стандарт, действовавший с 1994 года.

Новые правила распространяются на порошкообразные, гранулированные и сублимированные напитки. При их производстве допускается использовать не только кофе, но и другие растительные компоненты, в том числе цикорий, ячмень и рожь. Также разрешены дополнительные пищевые ингредиенты при соблюдении действующих требований безопасности.

Стандарт определяет требования к внешнему виду, вкусу, аромату и растворимости продукции. Например, в порошкообразных напитках теперь допускаются небольшие комочки, если они легко рассыпаются при слабом воздействии. При этом посторонние включения, привкусы и запахи недопустимы.

Отдельно прописано время приготовления: в горячей воде температурой 96–98 градусов напиток должен растворяться максимум за 30 секунд, а в холодной — за три минуты. Для гранулированной продукции с отдельными спёкшимися частицами предусмотрено исключение — до двух с половиной минут в горячей воде.

Массовая доля влаги в продукте не должна превышать 6%. Документ также устанавливает требования к упаковке, маркировке и контролю качества. В частности, в названии продукции должны присутствовать слова «растворимый кофейный напиток» или «напиток кофейный растворимый».

При этом новые нормы касаются именно кофейных напитков, которые могут содержать растительные заменители кофе. Для обычного растворимого кофе из кофейных зёрен предусмотрен отдельный стандарт — ГОСТ 32776.

Ранее Life.ru рассказывал об изменениях, которые ждут россиян в ноябре 2026 года. Помимо новых требований к кофейным напиткам, в стране меняются правила маркировки отдельных видов удобрений, ужесточается ответственность за нарушения миграционного законодательства и корректируется график пенсионных выплат из-за Дня народного единства.