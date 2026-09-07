«Когда мы едины, мы непобедимы»: Участник «Зарницы 2.0» рассказал о финале третьего сезона игры

Накануне в Волгограде завершился третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участник игры Алексей Прудников в разговоре с Life.ru рассказал о своих впечатлениях.

«Впечатления от «Зарницы» хорошие. Я был инженером-сапёром, мы с командой проходили много всего интересного, различные маршруты. Маршруты прикольные: выживание, болота. Была военно-тактическая игра, и мы всех победили. Когда мы едины, мы непобедимы! Больше всего понравилось то, что это была масштабная военно-тактическая игра, в которой мы выиграли за две минуты», — отметил Прудников.

Собеседник Life.ru добавил, что хотел бы съездить и в следующем году, но, скорее всего, не сможет, так как уйдёт в армию. Также молодой человек признался, что нашёл друзей из разных городов, с которыми намерен продолжать общаться.

«Это моя вторая игра, в том году была так же круто. Решил вернуться, так как просто мне очень понравилось. Меня затягивает военный спорт, военно-прикладные дисциплины — всё это мне очень нравится», — заключил Алексей Прудников.

Напомним, накануне в Волгограде наградили победителей первого заезда финала третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Торжественная церемония прошла 6 сентября на Центральной набережной города. В соревнованиях приняли участие 960 школьников и студентов колледжей, объединённых в 96 отрядов. Более двух недель участники проходили военно-тактические испытания, индивидуальные и командные состязания, участвовали в просветительских мероприятиях и знакомились с историей региона. Победителями основного зачёта стали отряды «ВОИН-ТИГРЫ» из Тюменской области, «Зарничник-1» из Нижегородской области и «Юный ВОИН ЯМАЛа» из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — это преемница советской «Зарницы», но в формате современного высокотехнологичного проекта. Организаторами выступают «Движение Первых», «Юнармия» и центр «ВОИН» при поддержке Минобороны и Минпросвещения РФ. В игре участвуют школьники и студенты от 7 до 23 лет, которые соревнуются в управлении БПЛА, тактической медицине, инженерно-сапёрном деле, штурмовых действиях и других современных военных специальностях. Наставниками выступают ветераны СВО и Герои России, передающие участникам реальный боевой опыт. В 2026 году игра собрала более 3,2 миллиона участников.