Армия «Амур» заняла первое место в финале «Зарницы 2.0» в Волгограде

Армия «Амур» заняла первое место в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошёл 5 сентября в Волгоградской области. За победу боролись армии «Амур» и «Кама».

В состав каждой команды вошли по 240 участников старшей возрастной категории. Главной задачей стало взятие населённого пункта «Заря».

По условиям игры участники сначала проводили разведку, затем искали координаты замаскированного центра управления беспилотными системами. Кроме того, командам требовалось захватить ключевые точки и удерживать их в течение 30 минут.













За финалом следили около 1,5 млн зрителей. Они голосовали за понравившуюся команду и помогали ей получать игровые преимущества. Среди них были мощные дроны и дополнительные участники, которых отправляли в тыл соперника. В течение финального этапа рядом с участниками находились ветераны боевых действий и представители программы «Время героев».

По итогам соревнования «Амур» занял первое место, а «Кама» стала второй. Третью позицию получила армия «Обь», четвёртой стала «Волга». Организаторы проведут церемонию награждения 6 сентября в Волгограде.

Третий сезон «Зарницы 2.0» стартовал 22 августа. В финале участвовали команды из российских регионов, а также приглашённые ведомственные и международные отряды. Организаторами выступили «Движение первых», «Юнармия» и центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобороны.