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Опубликовано 4 сентября, 15:00

Путин: Будущие поколения должны унаследовать характер победителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Будущие поколения россиян должны унаследовать и сохранить «характер победителей» своих предков. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа», назвав сбережение исторической правды и памяти одним из важнейших направлений государственной политики.

«Такую работу ведём в постоянном режиме. В её основе — подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений», — сказал президент.

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По словам Путина, исторические примеры должны оставаться для детей и молодёжи не только частью прошлого, но и нравственным ориентиром.

«Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», — подчеркнул глава государства.

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Отдельно Путин обратил внимание на подвиг детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил о мальчиках и девочках 14–15 лет, которые трудились в тылу и вместе со взрослыми участвовали в обеспечении фронта.

Тема сохранения исторической памяти регулярно поднимается на заседаниях оргкомитета «Победа». Ранее президент подчёркивал, что подвиг поколения победителей должен оставаться основой патриотического воспитания и объединять общество.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин на Параде Победы особо отметил вклад работников тыла и заявил, что фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны были едины.

Больше новостей о заявлениях президента и внутренней политике России — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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