Одним из осложнений инсульта становится спастичность — патологическое повышение мышечного тонуса, которое затрудняет движения. Почему для восстановления подвижности недостаточно одних лекарств, в беседе с RuNews24.ru объяснила невролог, кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Инна Филатова.

Первые признаки нарушения способны проявиться уже в течение недели после инсульта. Особенно высок риск осложнения у пациентов с выраженной мышечной слабостью и серьёзным поражением нервных путей, отвечающих за движения.

Без своевременного лечения спастичность грозит болью, атрофией мышц и деформацией суставов. При этом устранение чрезмерного мышечного напряжения само по себе не гарантирует возвращения утраченных функций.

Для лечения врачи используют препараты, расслабляющие мышцы, инъекции ботулинического токсина и физическую реабилитацию. Восстановительные занятия включают растяжку, упражнения и тренировку движений, необходимых в повседневной жизни.

Особое значение специалист уделила раннему выявлению осложнения. Современные подходы предполагают своевременное начало лечения, не дожидаясь формирования стойких ограничений подвижности.