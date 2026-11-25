Когда таблеток недостаточно: Невролог рассказала о скрытой опасности после инсульта
Невролог Филатова: Спастичность после инсульта грозит деформацией суставов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Одним из осложнений инсульта становится спастичность — патологическое повышение мышечного тонуса, которое затрудняет движения. Почему для восстановления подвижности недостаточно одних лекарств, в беседе с RuNews24.ru объяснила невролог, кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Инна Филатова.
Первые признаки нарушения способны проявиться уже в течение недели после инсульта. Особенно высок риск осложнения у пациентов с выраженной мышечной слабостью и серьёзным поражением нервных путей, отвечающих за движения.
Без своевременного лечения спастичность грозит болью, атрофией мышц и деформацией суставов. При этом устранение чрезмерного мышечного напряжения само по себе не гарантирует возвращения утраченных функций.
Для лечения врачи используют препараты, расслабляющие мышцы, инъекции ботулинического токсина и физическую реабилитацию. Восстановительные занятия включают растяжку, упражнения и тренировку движений, необходимых в повседневной жизни.
Особое значение специалист уделила раннему выявлению осложнения. Современные подходы предполагают своевременное начало лечения, не дожидаясь формирования стойких ограничений подвижности.
Ранее Life.ru рассказывал о неочевидных признаках инсульта. Невролог предупредила, что заболевание не всегда сопровождается асимметрией лица или потерей чувствительности конечностей. Тревожными симптомами также могут стать внезапное выпадение части поля зрения, двоение в глазах, головокружение и нарушение восприятия речи.