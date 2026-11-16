Когда выпадет снег 16–22 ноября 2026 года: прогноз для Москвы, Петербурга и регионов Оглавление Главное о погоде 16–22 ноября: где снег, а где дождь Когда выпадет снег в Москве и Московской области Будет ли снег в Санкт-Петербурге 16–22 ноября Урал: где 16 ноября ожидаются снег и гололёд Сибирь: снег и метели на Таймыре и в Иркутской области Дальний Восток: где самые серьёзные предупреждения на 18–19 ноября Почему первый снег ещё не означает наступление зимы Что делать при снегопаде, ветре и гололедице Частые вопросы Снег и похолодание 16–22 ноября 2026 года: когда ждать мокрый снег в Москве и Петербурге, где прогнозируют метели, гололёд и сильные осадки. Когда выпадет снег в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России с 16 по 22 ноября 2026 года. Прогноз снегопадов, мокрого снега, гололедицы и похолодания на неделю. Обложка © Life.ru

Во второй половине ноября погода в России будет развиваться по разным сценариям. В Москве 18 ноября ожидаются снег и мокрый снег, но уже к концу рабочей недели прогнозируется потепление с дождём. В Санкт-Петербурге большую часть недели сохранятся плюсовые температуры. При этом Гидрометцентр предупреждает о сильных снегопадах, метелях и гололёдных явлениях в отдельных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Life.ru собрал прогноз на 16–22 ноября и объясняет, где снег наиболее вероятен и почему первые осадки ещё не означают наступление устойчивой зимы.

Главное о погоде 16–22 ноября: где снег, а где дождь

Москва и область — 17 ноября местами мокрый снег по области; 18 ноября снег и мокрый снег, затем дождь и потепление.

Санкт-Петербург — 17–19 ноября преимущественно дождь при плюсовой температуре; к выходным возможны смешанные осадки.

Челябинская область — 16 ноября сильные осадки — дождь, снег и мокрый снег; возможны гололёдные явления.

Красноярский край, Таймыр — 16–18 ноября местами сильный снег и метель; на отдельных территориях сильный ветер.

Иркутская область — 17 ноября местами сильный снег, метель и ветер 15–18 м/с.

Приморский край — 18–19 ноября сильные и очень сильные осадки, гололёд и ветер; на побережье возможен дождь с переходом в снег.

Сахалин и Хабаровский край — 19 ноября в отдельных районах сильный снег, мокрый снег, метели и гололёдные явления.

Когда выпадет снег в Москве и Московской области

По прогнозу Гидрометцентра на 16 ноября, в Москве в понедельник ожидается +3…+5 °C и без существенных осадков. Во вторник, 17 ноября, днём температура составит +1…+3 °C. В самой столице преимущественно сухо, но местами по области возможны небольшие осадки, в основном мокрый снег.

Основная вероятность снега в столичном регионе приходится на среду, 18 ноября: ночью прогнозируются снег и мокрый снег, возможна гололедица; днём — дождь и мокрый снег при +2…+4 °C. 19–21 ноября, согласно семидневному прогнозу, снова вероятны дожди и повышение дневной температуры до +3…+8 °C в отдельные дни. Поэтому ожидать устойчивого снежного покрова в Москве на всей неделе оснований нет.

Первый снег в Москве в ноябре 2026 года: когда ожидаются снегопады, какая будет температура воздуха и стоит ли ждать устойчивого снежного покрова в столице и Подмосковье. Фото © Life.ru

Будет ли снег в Санкт-Петербурге 16–22 ноября

В Санкт-Петербурге неделя начинается без осадков и с температурой около +4 °C. На 17–19 ноября прогнозируются преимущественно дожди: днём около +4…+5 °C. К 20–22 ноября температура приблизится к +2…+3 °C, а вероятность осадков сохранится. На фоне похолодания отдельные прогнозные модели допускают смешанные осадки к выходным, однако говорить о гарантированном устойчивом снегопаде в городе преждевременно.

Петербург и Ленинградскую область нельзя описывать одним прогнозом: в удалённых от побережья районах области условия для мокрого снега и заморозков могут возникать раньше, чем в центре города.

Урал: где 16 ноября ожидаются снег и гололёд

На Южном Урале главным риском начала недели станут смешанные осадки. В Челябинской области на 16 ноября Гидрометцентр предупреждает о сильных осадках в виде дождя, снега и мокрого снега, а также о гололёдных явлениях. В Оренбургской области возможны сильные осадки — дождь и мокрый снег. Водителям важно учитывать, что даже при температуре около нуля покрытие дороги может оставаться скользким.

Снегопады и гололедица на Урале 16–22 ноября 2026 года. Прогноз погоды для Челябинской и Свердловской областей, ожидаемые осадки и риск скользких дорог. Фото © Life.ru

Сибирь: снег и метели на Таймыре и в Иркутской области

В Красноярском крае 16 ноября сильные осадки ожидаются в Туруханском муниципальном округе. На Таймыре с 16 по 18 ноября прогнозируются снег и метели, местами ветер 17–22 м/с, а на отдельных территориях — сильнее. В Иркутской области на 17 ноября предупреждают о сильном снеге, метели и ветре до 15–18 м/с. Это локальные опасные явления; распространять их на всю Сибирь некорректно.

Дальний Восток: где самые серьёзные предупреждения на 18–19 ноября

На Дальнем Востоке наиболее сложный погодный сценарий прогнозируется в Приморье. На 18–19 ноября Росгидромет сообщает о сильных и очень сильных осадках, налипании мокрого снега, гололёде и усилении ветра. Во Владивостоке и на юге края осадки могут начинаться как дождь, а затем переходить в снег. В отдельных районах Хабаровского края и на Сахалине 19 ноября также ожидаются сильный снег, мокрый снег и метели. На Чукотке сохраняется риск метелей и сильного ветра.

Почему первый снег ещё не означает наступление зимы

Мокрый снег нередко выпадает при температуре около нуля, но на тёплой земле быстро тает. Для устойчивого снежного покрова необходимы длительные отрицательные температуры и достаточные осадки. Поэтому даже после снегопада 18 ноября в Москве возможен возврат к дождливой погоде. Точный день образования устойчивого снежного покрова недельный прогноз не устанавливает.

Первый снег и последствия снегопадов в России в ноябре 2026 года. Как мокрый снег, гололёд и перепады температуры влияют на дорожную обстановку и работу коммунальных служб. Фото © Life.ru

Что делать при снегопаде, ветре и гололедице

Водителям стоит заранее проверить шины, дистанцию и тормозной путь, а при сильной непогоде — возможность перенести поездку. Пешеходам необходимо выбирать нескользящую обувь и быть особенно внимательными на переходах и остановках. При предупреждении о метели или сильном ветре нужно ориентироваться на сообщения местного управления МЧС, Росгидромета, дорожных и транспортных служб.

Частые вопросы

Когда в Москве пойдёт снег в ноябре 2026 года?

По состоянию на 16 ноября снег и мокрый снег наиболее вероятны 18 ноября; 17 ноября небольшие смешанные осадки возможны местами по области. Устойчивый снежный покров на всю неделю не прогнозируется.

Фото © Life.ru

Будет ли снег в Санкт-Петербурге 16–22 ноября?

Большую часть недели ожидаются плюсовые температуры и дождь. К выходным возможны смешанные осадки, но устойчивый снег не подтверждён.

Где в России ожидаются сильные снегопады?

Предупреждения Гидрометцентра касаются отдельных районов Красноярского края и Иркутской области, а также регионов Дальнего Востока, в том числе Приморья 18–19 ноября.

Когда похолодает на Урале?

16 ноября в Челябинской области ожидаются сильные смешанные осадки и гололёдные явления. Для конкретного города нужно сверить местный прогноз.

Где смотреть точный прогноз и предупреждения?

На сайте Гидрометцентра России и в сообщениях региональных подразделений Росгидромета и МЧС. Прогнозы меняются с приближением даты.

Авторы Александра Новоселова