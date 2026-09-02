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Опубликовано 2 сентября, 19:28

Количество беспилотников, сбитых на подлёте к Москве за сутки, достигло 34

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего за минувшие сутки на подлёте к Москве уничтожено 34 БПЛА.

В ДНР 2 сентября четыре человека погибли и пятеро пострадали при атаках БПЛА ВСУ
В ДНР 2 сентября четыре человека погибли и пятеро пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Ранее жительница Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Рыльском районе. Инцидент произошёл на хуторе Звягин. После удара дрона 71-летнюю женщину доставляют в Курскую областную больницу. Пострадавшая получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга и акубаротравму.

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Алена Пенчугина
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