Количество беспилотников, сбитых на подлёте к Москве за сутки, достигло 34

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего за минувшие сутки на подлёте к Москве уничтожено 34 БПЛА.

Ранее жительница Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Рыльском районе. Инцидент произошёл на хуторе Звягин. После удара дрона 71-летнюю женщину доставляют в Курскую областную больницу. Пострадавшая получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга и акубаротравму.