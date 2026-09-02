Количество беспилотников, сбитых на подлёте к Москве за сутки, достигло 34
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Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Всего за минувшие сутки на подлёте к Москве уничтожено 34 БПЛА.
Ранее жительница Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Рыльском районе. Инцидент произошёл на хуторе Звягин. После удара дрона 71-летнюю женщину доставляют в Курскую областную больницу. Пострадавшая получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга и акубаротравму.
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