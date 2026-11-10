За девять месяцев 2026 года число преступлений, совершённых иностранными гражданами в России, сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая 10 ноября на правительственном часе в Совете Федерации.

«Иностранцами за 9 месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее. При этом их доля в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%», — сообщил глава МВД.

По данным ведомства, за январь — сентябрь иностранные граждане и лица без гражданства совершили около 20,6 тысячи преступлений. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 34,1 тысячи таких деяний. Таким образом, показатель снизился на 39,5%, что министр округлил до 40%.

Из общего числа преступлений 16,7 тысячи приходится на граждан государств СНГ. Это на 42,4% меньше прошлогоднего уровня. Одновременно сократилось и количество преступлений, совершённых против самих иностранцев, — на 18,9%, до 5,8 тысячи.

Снижение преступности среди иностранных граждан происходит на фоне общего сокращения числа зарегистрированных преступлений в России. По статистике МВД, за девять месяцев их стало меньше на 16,3%, а количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 21,7%.

Заседание Совета Федерации 10 ноября было посвящено мерам противодействия незаконной миграции. Колокольцев представил сенаторам данные о ситуации в этой сфере и результатах работы правоохранительных органов.