Борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступлениями должна стать одним из главных направлений работы российских правоохранителей. Жители страны ждут от МВД эффективных действий в этих сферах, а также укрепления общественного порядка и безопасности на дорогах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября.

Президент поздравил действующих сотрудников полиции и ветеранов МВД с профессиональным праздником. Он поблагодарил руководство и весь личный состав ведомства за ответственное отношение к службе, напряжённую работу и готовность в любой момент прийти на помощь людям.

«Граждане России рассчитывают, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения», — сказал Путин.

Поздравление Владимира Путина с Днём МВД. Видео © kremlin.ru

Глава государства также выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел продолжат выполнять свои обязанности и справятся со всеми задачами, которые перед ними стоят.

«Уверен, что вы добросовестно, самоотверженно и чётко выполните все поставленные задачи», — подчеркнул Путин.