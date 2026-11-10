Путин поздравил сотрудников МВД и обозначил упор в борьбе с криминалом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступлениями должна стать одним из главных направлений работы российских правоохранителей. Жители страны ждут от МВД эффективных действий в этих сферах, а также укрепления общественного порядка и безопасности на дорогах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября.
Президент поздравил действующих сотрудников полиции и ветеранов МВД с профессиональным праздником. Он поблагодарил руководство и весь личный состав ведомства за ответственное отношение к службе, напряжённую работу и готовность в любой момент прийти на помощь людям.
«Граждане России рассчитывают, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения», — сказал Путин.
Поздравление Владимира Путина с Днём МВД. Видео © kremlin.ru
Глава государства также выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел продолжат выполнять свои обязанности и справятся со всеми задачами, которые перед ними стоят.
«Уверен, что вы добросовестно, самоотверженно и чётко выполните все поставленные задачи», — подчеркнул Путин.
Ранее президент России присвоил высшие специальные звания 14 сотрудникам МВД. Трое правоохранителей получили звания генерал-лейтенантов полиции, девять — генерал-майоров полиции, ещё двое стали генерал-майорами юстиции. Указ касается сотрудников, которые входят в высший начальствующий состав органов внутренних дел России.