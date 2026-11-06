Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер. Её председателем стал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Соответствующий указ подписан 6 ноября и вступил в силу в тот же день.

В комиссию также вошли заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук, заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь — заместитель директора ФСБ Александр Купряжкин и заместитель главы МВД Андрей Храпов.

Комиссия будет рассматривать вопросы применения и отмены ограничений для лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения назначенного им наказания.

Сами ограничительные меры предусмотрены для находящихся за границей лиц, которые уклоняются от исполнения вступившего в силу наказания. Решение о включении в соответствующий список принимает Минюст при наличии установленных законом оснований.