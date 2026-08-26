Минюст запустил реестр осуждённых релокантов

Минюст России запустил реестр граждан, в отношении которых будут применяться временные ограничения. Сейчас список работает в тестовом режиме, но в дальнейшем туда планируют включать осуждённых россиян, покинувших страну.

На сайте ведомства появился раздел «лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры». Пока в нём находится только техническая запись с вымышленными данными – Петров Пётр Петрович.

После наполнения реестра в него будут попадать данные осуждённых граждан, находящихся за пределами России. В список планируют включать персональную информацию, включая ФИО, дату и место рождения, ИНН, СНИЛС и сведения о специальном рублёвом счёте.

Попавшим в реестр россиянам могут ограничить проведение ряда операций. В частности, речь идёт о блокировке счетов и имущества, запрете на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также ограничениях при совершении нотариальных действий.

Кроме того, для таких граждан может быть сокращён объём консульской поддержки за рубежом. Доходы, которые человек получает в России, будут направляться на специальный рублёвый счёт.

Реестр пока работает в тестовом формате. О сроках внесения первых реальных данных в список официально не сообщалось.

Ранее Life.ru писал, что Минюст расширил перечень нежелательных организаций, включив туда ещё шесть структур из США, Грузии, Германии и Италии. В ведомстве регулярно обновляют списки иностранных организаций и лиц, деятельность которых попадает под ограничения в России. Новые решения принимаются после проверки деятельности таких структур.