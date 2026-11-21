Бриллиантовое кольцо британского модельера Люси Дафф-Гордон, пережившей крушение «Титаника» в 1912 году, продали на аукционе в Великобритании за 110 тысяч фунтов стерлингов (около $145 тысяч). Украшение более века хранилось в семье знаменитой пассажирки и, предположительно, было подарено ей на помолвку. Об итогах торгов сообщили в аукционном доме Henry Aldridge & Son.

Как следует из описания лота № 291, кольцо с бриллиантом старинной европейской огранки стало единственным ценным украшением Дафф-Гордон, уцелевшим после кораблекрушения. В семье его называли «Кольцом Титаника».

Реликвия передавалась по наследству, в том числе внуку модельера Джону, третьему графу Халсбери. Покупатель, имя которого не раскрывается, получил вместе с украшением письмо, подтверждающее его происхождение, и сертификат бриллианта Бирмингемской пробирной палаты.

Люси Дафф-Гордон была известным британским модельером и основательницей модного дома Maison Lucile. В апреле 1912 года она отправилась в Нью-Йорк вместе с супругом Космо Даффом-Гордоном. Пара путешествовала первым классом под вымышленными именами мистера и миссис Морган.

После столкновения «Титаника» с айсбергом супруги спаслись в шлюпке № 1. Она была рассчитана на 40 человек, однако в ней находились только 12. Позднее пару обвиняли в подкупе матросов, якобы согласившихся не возвращаться за другими пассажирами. Британское расследование не подтвердило эти обвинения.

На тех же торгах за 24 тысячи фунтов продали портсигар фирмы Asprey, который супруги подарили казначею спасательного судна «Карпатия» Эрнесту Брауну в благодарность за помощь.