Старинная русская святыня, десятилетиями скрытая от глаз публики, готовится к появлению на американском аукционе. В Далласе выставят монументальную икону Георгия Победоносца, созданную мастерами псковской школы ещё во второй четверти XVI века. Организаторы рассчитывают выручить за редкое произведение от 150 тысяч до 250 тысяч долларов.

Центральным лотом торгов Heritage Auctions станет образ «Чудо Георгия о змие с 18 житийными клеймами». Как сообщили представители аукционного дома, произведение отличается не только возрастом, но и масштабом: его размеры составляют примерно 117,5 на 88,9 сантиметра.

Особую ценность находке придаёт история хранения. По словам руководителя направления русского искусства Heritage Auctions Ника Николсона, икону не выставляли на публике с 1962 года. С 1927-го она находилась в частном собрании, поэтому широкая аудитория практически не имела возможности увидеть этот памятник древнерусской живописи.

«Эта важная, редкая и монументальная икона представляет собой выдающийся пример псковской школы иконописи», — отметил Николсон.

На центральной части образа изображён Георгий Победоносец, поражающий копьём змея. Композицию дополняют 18 небольших сюжетов, раскрывающих отдельные эпизоды жития святого. Подобные изображения называют житийными иконами: они позволяют не только увидеть главный религиозный образ, но и проследить историю почитаемого святого через последовательность сцен.

Торги состоятся 8 декабря в Далласе, штат Техас. Икона включена в каталог аукциона Heritage Auctions под номером 42007. Начальная оценка составляет 150–250 тысяч долларов, а стартовая ставка заявлена на уровне 75 тысяч долларов.