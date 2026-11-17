На маркетплейсах перед Новым годом появились ёлочные шары с изображениями икон Богородицы и ликами святых. Протоиерей Алексей Батаногов назвал это «чистой водой коммерцией» — рынок просто закрывает спрос на необычные религиозные подарки. Но, по его словам, главный вопрос не в самом товаре, а в том, как его будут использовать.

«Если в верующей семье на Рождество на ёлочке появится шарик с изображением Божьей Матери и к этому будет отношение благоговейное, то в этом нет ничего плохого», — приводит интернет-издание Regions.ru слова священника. То есть сам предмет не является чем-то запретным.

Опасность, считает отец Алексей, кроется в бытовом обращении. Священник также обратил внимание и на парадокс, знакомый многим верующим. Церковные каноны не предполагают ношения изображений святых на теле в виде медальонов — это уподобляется наперсной иконе, которую носят священники. При этом многие верующие такие медальоны покупают, дарят и радуются им.

Религиозная атрибутика сегодня в открытом доступе: облачения, кресты, панагии, евхаристические наборы может купить любой человек независимо от убеждений. Церковь не устанавливает запретов на продажу таких вещей.

С юридической точки зрения прямого запрета на религиозные изображения на светских предметах — игрушках, одежде, посуде, сувенирах — нет. Производство и продажа таких товаров закон не нарушают, пояснил юрист Сергей Измайлов.

Уголовная ответственность по статье 148 УК РФ наступает за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Наказание — штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на год.

Но для квалификации нужен именно умысел на оскорбление: сама покупка или продажа сувенира с ликом святого цели оскорбить верующих не образует. Наказывается не товар, а публичное кощунственное поведение — например, надругательство над изображением или использование его в издевательском контексте.