Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и что можно есть по дням Оглавление Когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2026–2027 Почему пост называют Филипповым и в чём его смысл Три периода поста: что можно есть Календарь питания на Рождественский пост 2026–2027 по дням Праздники в пост: Введение, Никола Зимний, Новый год Что нельзя делать в Рождественский пост: свадьба, венчание, крещение Как поститься мирянам: послабления Сочельник 6 января Ближайшие посты: что после Рождественского FAQ — частые вопросы Рождественский пост 2026–2027 начинается 28 ноября и длится до 6 января. Календарь питания по дням, когда разрешена рыба, правила для мирян и что нельзя делать. 12812 12812 Рождественский пост 2027 — что мы едим с конца ноября до начала января 2027. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Рождественский пост в 2026–2027 году начинается в субботу, 28 ноября, и заканчивается в сочельник, 6 января 2027 года, накануне Рождества Христова. Продлится он 40 дней. Заговенье, последний день перед постом, — четверг, 26 ноября. Рождество Христово православные встречают в четверг, 7 января 2027 года.

Ниже — календарь питания по дням, правила трёх периодов поста, праздничные дни, когда устав разрешает рыбу, и ответы на частые вопросы. Все посты и праздники года — в православном календаре на 2026 год и православном календаре на 2027 год.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2026–2027

Начало поста — суббота, 28 ноября 2026 года.

Заговенье — четверг, 26 ноября. Это последний день перед постом, когда ещё можно есть скоромную пищу.

Окончание поста — среда, 6 января 2027 года, Рождественский сочельник.

Рождество Христово — четверг, 7 января 2027 года.

С 7 по 17 января продолжаются Святки — двенадцать дней между Рождеством и Крещением, когда постов нет.

Почему пост называют Филипповым и в чём его смысл

Рождественский пост — его суть и традиции. Почему пост — это не просто диета? Когда он появился? Сколько постились раньше? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Второе имя Рождественского поста — Филиппов, или Филипповка: пост начинается на следующий день после памяти апостола Филиппа, которую Церковь отмечает 27 ноября.

Смысл поста не в диете, а в подготовке к празднику. Сорок дней верующие настраиваются на встречу Рождества молитвой, ограничением в еде и добрыми делами. Пост — это время, когда человек сознательно упрощает свою жизнь, чтобы освободить место для главного.

С какого числа Рождественский пост — великий, священный период перед Рождеством. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Три периода поста: что можно есть

По наиболее распространённой схеме монастырского устава Рождественский пост делится на три части, и строгость нарастает к концу. Весь пост исключаются мясо, молочные продукты и яйца. Различия между периодами — в употреблении рыбы и растительного масла.

Календарь питания в Рождественский пост 2026–2027: горячая пища с маслом, рыба, сухоядение и строгие дни по датам ноября, декабря и января. Инфографика © Life.ru

Сухоядение — это растительная пища без термической обработки: хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мёд. «Горячая пища» означает варёные, печёные или тушёные блюда. Если на среду или пятницу первого периода выпадает большой праздник, разрешаются масло и рыба.

Идеи постного меню читайте в подборке постных рецептов.

Календарь питания на Рождественский пост 2026–2027 по дням

Схема соответствует монастырскому уставу в его наиболее распространённом изложении. Источники расходятся в деталях, особенно в днях с рыбой во второй период, поэтому окончательную меру поста мирянам стоит обсудить со священником.









О праздниках ноября и декабря читайте в наших календарях: «Церковные праздники в ноябре 2026», «Церковные праздники в декабре 2026».

Праздники в пост: Введение, Никола Зимний, Новый год

Рождественский пост в 2026=2027 году — что нельзя делать на Новый год по православным канонам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Введение во храм Пресвятой Богородицы — пятница, 4 декабря. Это большой праздник: несмотря на пятницу, устав разрешает рыбу. Подробнее — в материале «Введение во храм Пресвятой Богородицы».

День святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний) — суббота, 19 декабря. Суббота в первой половине поста и так рыбная, поэтому дополнительных ограничений нет. О традициях праздника — в материале «День Николая Чудотворца 19 декабря».

Новый год — четверг, 31 декабря. По уставу это день горячей пищи с маслом, но без рыбы. Праздничный стол можно собрать из постных блюд: салаты без майонеза, горячие овощные и грибные блюда, десерты на постном тесте. Церковь не требует превращать семейный праздник в строгое испытание: радость общения и внимание к близким важнее меню.

Что нельзя делать в Рождественский пост: свадьба, венчание, крещение

Венчание. По церковным правилам венчания не совершаются в дни многодневных постов, на Святки, а также по средам и пятницам. Поэтому повенчаться с 28 ноября по 6 января не получится: таинство переносят на время после Святок.

Крещение. Крестить ребёнка в Рождественский пост можно: запретов на крещение в эти дни нет, ограничение касается только венчания.

Развлечения. Списка «запрещённых занятий» в уставе нет, речь скорее о мере. Верующие стараются в пост ограничить шумные увеселения и излишества, но вопрос о кино и встречах с друзьями каждый решает по совести и по совету со священником. Запугивать или стыдить за «неправильный» пост не стоит: цель поста не в этом.

Как поститься мирянам: послабления

Монастырский устав — это норма для монашествующих. Миряне постятся мягче, им обычно достаточно отказаться от мяса, а рыбу и растительное масло употреблять по календарю с разумными послаблениями.

Меру поста определяют по благословению священника. Питание в пост смягчают при болезни, беременности и кормлении, для детей, пожилых людей и тех, кто занят тяжёлым физическим трудом. Здоровье важнее строгой формы: пост не должен вредить организму, а подходящий режим лучше обсудить и с врачом.

Сочельник 6 января

Рождественский сочельник — последний и самый строгий день поста. Вечером 6 января, после появления первой звезды, трапезу начинают с сочива — блюда из варёной пшеницы (или риса) с мёдом, изюмом и орехами. О правилах дня — в материале «Как не согрешить в последний день Рождественского поста: правила сочельника». О самом празднике — в материале о Рождестве Христовом.

Ближайшие посты: что после Рождественского

Сразу после Рождества постов нет. С 7 по 17 января продолжаются Святки, когда по средам и пятницам не постятся.

Крещенский сочельник — понедельник, 18 января 2027 года: однодневный строгий пост накануне Богоявления.

— понедельник, 18 января 2027 года: однодневный строгий пост накануне Богоявления. Крещение Господне — вторник, 19 января 2027 года.

— вторник, 19 января 2027 года. Великий пост — с понедельника, 15 марта, по субботу, 1 мая 2027 года. Он завершится Пасхой 2 мая.

Весь годовой ритм постов и праздников — в православном календаре на 2026 год и в православном календаре на 2027 год.

FAQ — частые вопросы

С какого числа Рождественский пост в 2026 году?

С субботы, 28 ноября 2026 года. Заговенье — в четверг, 26 ноября.

Сколько длится Рождественский пост?

Сорок дней: с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года включительно.

Когда можно рыбу в Рождественский пост?

С 28 ноября по 19 декабря — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 20 декабря по 1 января — только по субботам и воскресеньям. Со 2 по 6 января рыба не благословляется. Кроме того, рыбу разрешают в большие праздники, выпадающие на будни, например во Введение во храм 4 декабря.

Можно ли венчаться и крестить ребёнка в Рождественский пост?

Венчание в пост не совершается, таинство переносят на время после Святок. Крестить можно: ограничений для крещения в Рождественский пост нет.

Как встретить Новый год в пост?

31 декабря 2026 года — четверг второго периода поста: по уставу это горячая растительная пища с маслом, без рыбы. Праздничный стол можно собрать из постных блюд, а меру обсудить со священником: жёстких запретов на празднование нет.

Как называется Рождественский пост у католиков?

Адвент, от латинского adventus — «пришествие». Это четырёхнедельное время ожидания Рождества, которое начинается в первое из четырёх воскресений до праздника и заканчивается 24 декабря.

Все церковные праздники и посты собраны в теме «Церковные праздники» и в разделе «Многодневные посты». Подробнее о Крещении — в материале «Крещение 2027».

Авторы Любовь Свободная