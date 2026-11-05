Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и что можно есть по дням
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Рождественский пост 2026–2027 начинается 28 ноября и длится до 6 января. Календарь питания по дням, когда разрешена рыба, правила для мирян и что нельзя делать.
Рождественский пост 2027 — что мы едим с конца ноября до начала января 2027. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Рождественский пост в 2026–2027 году начинается в субботу, 28 ноября, и заканчивается в сочельник, 6 января 2027 года, накануне Рождества Христова. Продлится он 40 дней. Заговенье, последний день перед постом, — четверг, 26 ноября. Рождество Христово православные встречают в четверг, 7 января 2027 года.
Ниже — календарь питания по дням, правила трёх периодов поста, праздничные дни, когда устав разрешает рыбу, и ответы на частые вопросы. Все посты и праздники года — в православном календаре на 2026 год и православном календаре на 2027 год.
Когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2026–2027
- Начало поста — суббота, 28 ноября 2026 года.
- Заговенье — четверг, 26 ноября. Это последний день перед постом, когда ещё можно есть скоромную пищу.
- Окончание поста — среда, 6 января 2027 года, Рождественский сочельник.
- Рождество Христово — четверг, 7 января 2027 года.
- С 7 по 17 января продолжаются Святки — двенадцать дней между Рождеством и Крещением, когда постов нет.
Почему пост называют Филипповым и в чём его смысл
Рождественский пост — его суть и традиции. Почему пост — это не просто диета? Когда он появился? Сколько постились раньше? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova
Второе имя Рождественского поста — Филиппов, или Филипповка: пост начинается на следующий день после памяти апостола Филиппа, которую Церковь отмечает 27 ноября.
Смысл поста не в диете, а в подготовке к празднику. Сорок дней верующие настраиваются на встречу Рождества молитвой, ограничением в еде и добрыми делами. Пост — это время, когда человек сознательно упрощает свою жизнь, чтобы освободить место для главного.
С какого числа Рождественский пост — великий, священный период перед Рождеством. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Три периода поста: что можно есть
По наиболее распространённой схеме монастырского устава Рождественский пост делится на три части, и строгость нарастает к концу. Весь пост исключаются мясо, молочные продукты и яйца. Различия между периодами — в употреблении рыбы и растительного масла.
Календарь питания в Рождественский пост 2026–2027: горячая пища с маслом, рыба, сухоядение и строгие дни по датам ноября, декабря и января. Инфографика © Life.ru
Сухоядение — это растительная пища без термической обработки: хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мёд. «Горячая пища» означает варёные, печёные или тушёные блюда. Если на среду или пятницу первого периода выпадает большой праздник, разрешаются масло и рыба.
Идеи постного меню читайте в подборке постных рецептов.
Календарь питания на Рождественский пост 2026–2027 по дням
Схема соответствует монастырскому уставу в его наиболее распространённом изложении. Источники расходятся в деталях, особенно в днях с рыбой во второй период, поэтому окончательную меру поста мирянам стоит обсудить со священником.
О праздниках ноября и декабря читайте в наших календарях: «Церковные праздники в ноябре 2026», «Церковные праздники в декабре 2026».
Праздники в пост: Введение, Никола Зимний, Новый год
Рождественский пост в 2026=2027 году — что нельзя делать на Новый год по православным канонам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar
Введение во храм Пресвятой Богородицы — пятница, 4 декабря. Это большой праздник: несмотря на пятницу, устав разрешает рыбу. Подробнее — в материале «Введение во храм Пресвятой Богородицы».
День святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний) — суббота, 19 декабря. Суббота в первой половине поста и так рыбная, поэтому дополнительных ограничений нет. О традициях праздника — в материале «День Николая Чудотворца 19 декабря».
Новый год — четверг, 31 декабря. По уставу это день горячей пищи с маслом, но без рыбы. Праздничный стол можно собрать из постных блюд: салаты без майонеза, горячие овощные и грибные блюда, десерты на постном тесте. Церковь не требует превращать семейный праздник в строгое испытание: радость общения и внимание к близким важнее меню.
Что нельзя делать в Рождественский пост: свадьба, венчание, крещение
Венчание. По церковным правилам венчания не совершаются в дни многодневных постов, на Святки, а также по средам и пятницам. Поэтому повенчаться с 28 ноября по 6 января не получится: таинство переносят на время после Святок.
Крещение. Крестить ребёнка в Рождественский пост можно: запретов на крещение в эти дни нет, ограничение касается только венчания.
Развлечения. Списка «запрещённых занятий» в уставе нет, речь скорее о мере. Верующие стараются в пост ограничить шумные увеселения и излишества, но вопрос о кино и встречах с друзьями каждый решает по совести и по совету со священником. Запугивать или стыдить за «неправильный» пост не стоит: цель поста не в этом.
Как поститься мирянам: послабления
Монастырский устав — это норма для монашествующих. Миряне постятся мягче, им обычно достаточно отказаться от мяса, а рыбу и растительное масло употреблять по календарю с разумными послаблениями.
Меру поста определяют по благословению священника. Питание в пост смягчают при болезни, беременности и кормлении, для детей, пожилых людей и тех, кто занят тяжёлым физическим трудом. Здоровье важнее строгой формы: пост не должен вредить организму, а подходящий режим лучше обсудить и с врачом.
Сочельник 6 января
Рождественский сочельник — последний и самый строгий день поста. Вечером 6 января, после появления первой звезды, трапезу начинают с сочива — блюда из варёной пшеницы (или риса) с мёдом, изюмом и орехами. О правилах дня — в материале «Как не согрешить в последний день Рождественского поста: правила сочельника». О самом празднике — в материале о Рождестве Христовом.
Ближайшие посты: что после Рождественского
Сразу после Рождества постов нет. С 7 по 17 января продолжаются Святки, когда по средам и пятницам не постятся.
- Крещенский сочельник — понедельник, 18 января 2027 года: однодневный строгий пост накануне Богоявления.
- Крещение Господне — вторник, 19 января 2027 года.
- Великий пост — с понедельника, 15 марта, по субботу, 1 мая 2027 года. Он завершится Пасхой 2 мая.
Весь годовой ритм постов и праздников — в православном календаре на 2026 год и в православном календаре на 2027 год.
FAQ — частые вопросы
С какого числа Рождественский пост в 2026 году?
С субботы, 28 ноября 2026 года. Заговенье — в четверг, 26 ноября.
Сколько длится Рождественский пост?
Сорок дней: с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года включительно.
Когда можно рыбу в Рождественский пост?
С 28 ноября по 19 декабря — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 20 декабря по 1 января — только по субботам и воскресеньям. Со 2 по 6 января рыба не благословляется. Кроме того, рыбу разрешают в большие праздники, выпадающие на будни, например во Введение во храм 4 декабря.
Можно ли венчаться и крестить ребёнка в Рождественский пост?
Венчание в пост не совершается, таинство переносят на время после Святок. Крестить можно: ограничений для крещения в Рождественский пост нет.
Как встретить Новый год в пост?
31 декабря 2026 года — четверг второго периода поста: по уставу это горячая растительная пища с маслом, без рыбы. Праздничный стол можно собрать из постных блюд, а меру обсудить со священником: жёстких запретов на празднование нет.
Как называется Рождественский пост у католиков?
Адвент, от латинского adventus — «пришествие». Это четырёхнедельное время ожидания Рождества, которое начинается в первое из четырёх воскресений до праздника и заканчивается 24 декабря.
Все церковные праздники и посты собраны в теме «Церковные праздники» и в разделе «Многодневные посты». Подробнее о Крещении — в материале «Крещение 2027».